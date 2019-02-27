يوهي ساساكاوا.. داعم مرضى الجذام يتسلم جائزة غاندي للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم يوهي ساساكاوا، رئيس مؤسسة اليابان، جائزة غاندي للسلام التي قدمتها له الحكومة الهندية مكافأة له على عمله مع مصابين بمرض الجذام.

وفاز ساساكاوا بالجائزة، الثلاثاء، في العاصمة الهندية نيودلهي؛ تقديرا له على مساعدة المصابين بالمرض على مدى أكثر من 40 عاما.

ويجري ساساكاوا زيارات متكررة لمساعدة المرضى والأشخاص الذين تعافوا وأصبح بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم، كما ينظم حملات للقضاء على الممارسات التمييزية ضد هؤلاء الأشخاص.

ويصنف مرض الجذام على أنّه أحد الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان نتيجة التعرّض لأحد أنواع البكتيريا المعروفة بالمتفطّرة الجذاميّة.

ويؤثر الجذام بشكل أساسيّ في الجلد، والأعصاب المحيطيّة والأغشية المخاطيّة المبطّنة للجهاز التنفسي العلوي والعينين، ومن المعروف أن مرض الجذام يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، وعرف في السابق كأحد الأمراض شديدة العدوى والمدمرة.