كيف يمكن تعديل طريقة اعداد الاطعمة لتناسب قدرة الشخص على المضغ

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في الأغلب تقتصر مشكلات مضغ الطعام على كبار السن ، و لكن قد يعاني الصغار من هذه المشكلة أيضًا و خاصة في حالة وجود أي التهابات في الفم .
عدم المضغ الجيد للطعام
– وفقا لمسح صحة الفم الذي أجرته وزارة الصحة في عام 2011م ، كان متوسط عدد الأسنان المتبقية في كبار السن المؤسسين 9.4. ما يقرب من 30 ٪ من كبار السن المؤسسين ليس لديهم أسنان على الإطلاق ، و أعرب حوالي 17.5 ٪ و 16.3 ٪ من كبار السن في المؤسسات عن صعوبات في مضغ و عدم الراحة في تناول الطعام على التوالي .
– و بسبب فقدان الأسنان و الحالة الصحية الأخرى مثل الضعف بعد السكتة الدماغية ، فإن مشكلة المضغ شائعة بين كبار السن ، هذا يحد من مدخول الطعام ، و قد يؤثر لاحقًا على الحالة التغذوية ، و تشمل العوامل الضارة الأخرى على الحالة التغذوية الأطعمة غير الجذابة و الوجبات الرتيبة و النظام الغذائي غير المتوازن .
– و لذلك ، تخطيط القائمة بشكل صحيح لتلبية الاحتياجات الغذائية لكبار السن مع سوء الأسنان و الصعوبات المضغه هو في غاية الأهمية ، باستخدام طريقة منهجية لقائمة التخطيط ، و اختيار المكونات المناسبة و ممارسة أساليب الطهي الصحي ، يمكن أن تصبح وجبات الطعام كاملة .
إعداد أطعمة جيدة المضغ
– قم بتخطيط قائمة للطعام وفقًا لمبادئ الهرم الغذائي الصحي للأكل الذي يؤكد التنوع و التوازن و النسبة الصحيحة من مجموعات الأطعمة المختلفة ، و استخدام المكونات / المواد الغذائية الصحية و طرق الطبخ قليلة الدهون ، مثل : استخدام الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل دقيق الشوفان و الخضروات و الفواكه و الفاصوليا المجففة ، إلخ.
– و أيضًا يمكن استخدام اللحوم الخالية من الدهن أو الدواجن الخالية من الجلد أو الأسماك أو الفاصوليا المجففة ؛ و تجنب استخدام اللحوم عالية الدسم ، مثل قطع الدهن من لحم الخنزير ، أجنحة الدجاج ، إلخ.
– و استخدم التوابل الطبيعية منخفضة الصوديوم مثل الزنجبيل و البصل الأخضر و الثوم ، و تجنب استخدام الأطعمة المملحة للغاية (اللحوم المصنعة ، و الخضروات المحفوظة ، و التوابل) ، مثل السمك المملح ، و جذر الخردل المملح ، و خميرة فول الصويا المخمرة ، و معجون الروبيان ، إلخ .
– كما يمكن الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر و الدهون ، مثل الكعك والبسكويت ، إلخ ، و يمكن استخدم طرق طبخ قليلة الدسم ، مثل التبخير ، الغليان ، التحريك ، إلخ ، و جعل مزيج جيد من الأطعمة المختلفة لتعزيز مجموعة متنوعة من الأطباق و تساعد على تحفيز الشهية ، و استخدام المكونات الغذائية التي هي في الموسم ، لأنها غالبا ما تكون أكثر لذيذ و أقل تكلفة ، و ضع خطة ثلاث وجبات رئيسية وإضافة واحد إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات على مدار اليوم .
خطوات تخطيط قائمة الطعام
– خطط الأطباق الرئيسية في الغداء و العشاء أولاً ، ثم الحساء ، وجبات الإفطار ، و أخيراً الوجبات الخفيفة والفاكهة ، تسلسل اختيار المكونات الغذائية في وجبات مختلفة :
الغداء و العشاء
الطبق الرئيسي : حدد اختيار اللحوم من الطبق الرئيسي أولاً ، ثم ، قم ببناء ما تبقى من الوجبة حول قطعة اللحم عن طريق اختيار الخضراوات التي من شأنها تعزيز جاذبية الوجبة الإجمالية و جاذبيتها.
شوربة : اختر خيار اللحم ، ثم اصطحبه بالخضراوات لتكملة الوجبة.
الفطور
حدد عنصر الحبوب ، ثم أضف اللحم أو الخضروات أو منتجات الألبان بالاقتران مع مادة الحبوب المختارة ، و لا تنسى الوجبات الخفيفة و الفواكه .
جعل عناصر القائمة أكثر جاذبية وشهية
– يمكن للأطعمة الجذابة والمذهلة أن تحفز الشهية وتحسن من كمية الطعام التي تؤدي إلى حالة غذائية جيدة ، حاول أن تجعل الوجبات أكثر جاذبية و شهية من خلال استخدام ألوان مختلفة من الأطعمة و المكونات العطرية .
اللون
النظر في مزيج من الألوان واستخدام المكونات الملونة لزيادة الجاذبية البصرية ، على سبيل المثال ، الجزرة المطبوخة لذيذة و جذابة أيضًا ، و إضافة الجزرة الممزقة إلى الخضار الورقية تقدم مزيجًا جذابًا من الألوان .
رائحة
استخدام التوابل الطبيعية ، مثل الزنجبيل ، و البصل الأخضر ، و الثوم ، و غيرها من الخضار العطرية مثل الخضر الورقية ، اللفت ، و الفطر و البصل و الفواكه لتعزيز نكهة ، و الحد من استخدام التوابل عالية الصوديوم .
تخطيط الوجبات الخفيفة بين الوجبات
– و بما أن كبار السن الذين يعانون من صعوبات المضغ قد لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الغذائية فقط من خلال تناول الوجبات الرئيسية ، فإن تخطيط الوجبات الخفيفة المغذية يمكن أن يساعد في زيادة كمية الطعام الكلية لتلبية احتياجات أجسامهم .
أفكار وجبات خفيفة صحية
– يمكن إعداد ساندوتش التونة و الخس و يقدم مع حليب قليل الدسم / دجاج بالبخار يقدم مع حليب الصويا المدعم بالكالسيوم ، و حلوى فول الصويا الرائب ، حساء البطاطس الحلو ، إلخ .
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