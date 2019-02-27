لبنانية تُقدّم مُساعدات إنسانية لـ 140 عائلة فقيرة بمناسبة عيد ميلادها

قامت فتاة لبنانية بمبادرة إنسانية وخيرية لافتة بمناسبة عيد ميلادها، حيث أقدمت على تقديم مساعدات إلى عائلات فقيرة، تضمنت مواد غذائية ومنزلية مُختلفة.

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وقررت مارينا حسن من الجنوب اللبناني، الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة غير مألوفة للكثيرين، حيث أشارت إلى أن بدل صرف الأموال على عيد ميلادها، وجدت طريقة لمساعدة المحتاجين والفقراء، من خلال توزيع الطعام على 150 عائلة كمبادرة إنسانية منها.

ونشرت مارينا، مقطع فيديو يوثق هذه اللحظات الإنسانية، من خلال زيارة العائلات الفقيرة والمحتاجة وتقديم المساعدات لهم بمناسبة عيد ميلادها.

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