شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تأجيل الطعام الصلب للرضع يزيد خطر تعرضهم للحساسية الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأمهات اللاتى يخشين أن يعانى أطفالهن من الحساسية الغذائية يميلن إلى إرضاع أطفالهن لمدة أطول، لكن ذلك قد يزيد من خطر تفاعلهم للحساسية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قام الباحثون الأمريكيون بإجراء مسح على 2586 من الأمهات المرضعات وتعقبوا صحة أطفالهن.

ووجدت الدراسة أن الأمهات اللاتى أدخلن الأطعمة الصلبة لأطفالهن مثل الفول السودانى والبيض من نحو سبعة أشهر لديهم مخاطر أقل فى الإصابة بالحساسية، مقارنة بإعطائها بعد بلوغ الأطفال 10 أشهر.

وأشار الباحثون من جامعة فرانسيسكو الأمريكية، إلى أن التعرض المبكر للأطعمة الصلبة أو المشهورة أنها تسبب الحساسية مثل البيض والفول السودانى يمكن أن يكون أساسًا لبناء المناعة.

وأضافت كبيرة معدى الدراسة الدكتورة "كارين روبنز"، من مركز الصحة الوطنى للأطفال فى سان فرانسيسكو، أن إرضاع المولود فى الأشهر القليلة الأولى من الحياة يساعد على تطوير نظام المناعة يصبح أكثر قوة، قد تؤثر على البكتيريا الجيدة الـmicrobiome، ويمكن أن تؤثر أو تمنع تطور الحساسية فى وقت لاحق من الحياة، لكن يجب إدخال الأطعمة الصلبة بعد بلوغه الـ6 أشهر وعدم التأخير.

وقد تم تقديم نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوى للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة لعام 2019.