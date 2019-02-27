شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على الفوائد الصحية لعصير الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى الفواكه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والشعر، وحسب ما ذكره موقع gyanunlimited فإن أبرز فوائد عصير الفواكه هى: تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من الالتهابات والقرح . ـ تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الإصابة بالفيروسات والعدوى. ـ تحتوى على كمية كبيرة من الخصائص والفيتامينات تساعد على علاج نزلات البرد. ـ تعزيز صحة العظام والمفاصل والحد من هشاشة العظام. ـ خفض الكولسترول والحفاظ على ضغط الدم ـ تعزز صحة القلب وتحميه من الجلطات. ـ تحمى البشرة من البقع الداكنة والكلف وظهور حب الشباب. ـ تحمى الشعر من التساقط والتلف.

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