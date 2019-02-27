شكرا لقرائتكم خبر عن لو حتى بتعمل دايت ومش عارف تفقد دهون البطن.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعتمد الكثير على أنظمة خاصة للتخلص من دهون البطن، ومع ذلك قد تفقد الوزن فى كافة الجسم ماعدا البطن، وإليك أسباب ذلك.

إذا كنت تحاول لمدة طويلة التخلص من الدهون حول البطن ولكنك غير قادر على ذلك، فهناك بعض الأشياء التي قد تقوم بها بشكل خاطئ، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" وتشمل هذه الأسباب التالي:

عدم شرب ما يكفى من المياه

تعتبر المياه جزءًا أساسيًا في الحصول على جسم صحي، ويساعد شرب الماء بشكل أكبر في عملية فقدان الوزن، وأعظم ما فى المياه أنه ليس بها سعرات حرارية تماما، حيث تساعد المياه على قمع الشهية خاصة إذا كان الشرب بين الوجبات، كما تساعد المياه أيضا على زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها في يوم واحد.



عدم النوم الكافى

عدم النوم بشكل كافى

إذا لم تحصل على عدد ساعات نوم كافية لمدة 8 ساعات على الأقل يوميا، أى جهود تبذلها لفقدان دهون البطن لن تأتى بأى نتيجة، حيث ينتج الجسم هرمونى "الليبتين" الذى يثبط الشهية و"الأديبونيكتين" الذى يساعد الجسم على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين.



القلق المستمر

القلق المستمر

إذا كنت لا تتمتع بصحة نفسية جيدة وفى قلق مستمر ، فكيف تتوقع أن يكون جسمك صحيًا؟ فالكورتيزول يزيد إنتاجه عند القلق، وهو هرمون مسئول عن الدهون التى تتراكم حول بطنك، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الشهية .



عدم تناول ما يكفى من الطعام الصحى

عدم تناول ما يكفى من الطعام

ينصح الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية التي يتناولونها ، ولكنها لن تعمل بمجرد أن يكون جسمك فى وضع الجوع، لأن انخفاض السعرات الحرارية سوف يبطئ الأيض ويقلل من نشاط هرمون الغدة الدرقية.



دهون البطن

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