شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. شاى الثوم والبصل لعلاج التهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة، فإذا كان حلقك جافًا وغير قادر على البلع، فمن المحتمل أنك تعاني من عدوى في الحلق، سواء فيروسية أو جرثومية، ويمكنك اللجوء إلى الطبيعة لعلاج عدوى التهاب الحلق، بحسب موقع "step to health"، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية إعداد شاى الثوم والبصل لعلاج التهاب الحلق.



التهاب الحلق

وصفة شاي الثوم لعلاج التهاب الحلق

إذا كان لديك عدوى في الحلق، فالثوم مضاد حيوي طبيعي يساعدك على محاربتها بفعالية.



الثوم

المقادير:

3 أو 4 فصوص ثوم.

2 كوب ماء (500 مل).

الطريقة:

-أفرم فصوص الثوم.

-سخن الماء حتى الغليان.

-أضف الثوم للماء وأتركه على النار لمدة 5 دقائق.

-تناول الوصفة بشكل يومي لتخفيف التهاب الحلق.



البصل

وصفة شاى البصل

البصل هو مضاد حيوى طبيعى ضد التهاب الحلق، هذا لأنه يحتوي على فيتامين C، الكيرسيتين، وهذه المواد بمثابة مضادات الأكسدة وعوامل مضادة للالتهابات التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية.

المقادير

2 كوب ماء (500 مل)

1 بصلة

الطريقة:

-اغسل البصل وقطعه إلى شرائح.

-يضاف البصل إلى قدر مع الماء حتى يغلي.

-ارفعه عن النار وأتركه لمدة 7 دقائق ثم أشربه.

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