شكرا لقرائتكم خبر عن الزيوت العطرية سر التخلص من الطاقة السلبية.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرائحة الجميلة تنعش النفسية، والكثير من العلاجات التقليدية تستخدم الزيوت العطرية والروائح الجميلة المحببة للتخلص من الشعور السلبي والمزاج غير الجيد، ووفقا لتقرير نشره موقع bustle فإن الزيوت العطرية تعزز من التخلص من الصداع وآلام الرأس وتعزز الاسترخاء أيضا، وبالتالي تخلصك من الطاقة السلبية إذا استنشقتها في منزلك علي سبيل المثال.



زيوت عطرية

هناك الكثير من الزيوت العطرية التى تعزز من الاسترخاء وتعزز المزاج الجيد، ومن أبرز هذه الزيوت زيت اللافندر المهدئ والمتاح، الذى يعزز من الاسترخاء، اذا ما استنشق الشخص ما يصعد من رائحته، يعمل على علاج الحزن والاكتئاب، فضلا عن أن هناك بعض الزيوت الأخرى الهامة مثل زيت الليمون العطري الرائع الذى يعتبر ملطف للأجواء النفسية لرائحته المميزة.



ويوت 2

يمكنك أن تضيف الزيت العطري علي مياه متصاعد منها البخار، ومن أفضل الزيوت العطرية غير المنتشرة زيت الجريب فروت، الذى يقلل من الطاقة السلبية، ويقلص نشاعر الأجهاد العام والاكتئاب، فضلا عن تعزيز التركيز والنشاط العام، وزيت النعناع من الزيوت العطرية الهامة والمفيدة للصحة والجسم، والنعناع يقلل من التوتر والقلق العام، وينعش الجسم والنفسية والجيوب الأنفية، كما يعزز من اليقظة والتركيز، وتجعل أنفاسك منتعشة.