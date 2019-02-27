شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البثور السوداء بطرق مختلفة أبرزها استخدام مقشرات لطيفة على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البثور السوداء من المشكلات التى يعاني منها الكثيرون، ووفقا لتقرير نشره موقع medicalnewstoday فإن هذه البقع والرؤوس السوداء عبارة عن بثور مصنوعة من الميلانين، والهرمونات تزيد من ظهور وانتاج المادة الدهنية من خلال الغدد التى تكون تحدت الجلد، مخلفة هذه البثور، تتفاعل خلايا الجلد الميتة ويصبح لونها أسود.

علاج البثور السوداء

وأوضح التقرير أن أغلب المناطق التى تظهر بها هذه البثور غالبا ما تكون في الظهر والعنق والوجه، ومن أبرز مسببات هذه المشكلة، أن تحدث تغيرات عمرية وهرمونية خاصة خلال وقت البلوغ، مما يعمل علي إنتاج المزيد من الدهون في تلك الفترة بشكل خاص، وكذلك قد ترجع أسباب البثور السوداء إلي زيادة هرمون الذكورة فى فرتة بلوع الرجل مما يزيد من ظهورها.

ووفقا للتقرير فإنه يمكن علاج البثور السوداء التى تصيب الإنسان بطرق عدة، إلا أن تنظيفها بالمنزل في بعض حالات الإصابة بها قد يضرها، ويمكن علاج البثور السوداء من خلال تقشير البشرة الهادئ الغير قاسى وبكريمات لطيفة وغير ضارة، من الممكن أن يساعد على التخلص من البثور في بعض الحالات.



علاج البثور السوداء 4

علاج البثور السوداء بطرق عدة

ومن أبرز طرق علاج البثور السوداء أن البعد عن وضع الماكياج واستخدام الكثير من مستحضرات التجميل على الوجه، أو استخدام منتجات غير كيميائية وغير ضارة ، لأن هذه المنتجات تساعد على تراكم الجلد الميت الذى يسبب البثور السوداء تدريجيا ويزيد من معدلها، ووفقا للتقرير فإن هناك طرق سهلة لعلاج البثور السوداء من خلال تعاطي الأدوية والعقاقير المحتوية على فيتامين أ لتعزيز قدرة الجلد على تغيير نفسه، وخلاياه.



علاج البثور السوداء 3

من أبرز طرق علاج البثور السوداء أيضا من خلال الذهاب لطبيب جلدية متخصص في إزاله تلك الرؤوس بشكل سليم، وهناك مشكلات جلدية يجب علي الطبيب علاجها أولا قبل الشروع فى علاج الرؤوس السوداء ، كمشكلات الوردية والإكزيما، كما يمكن علاج الرؤوس السوداء من خلال فتح المسام بالبخار في حمامات البخار للوجه والذى يمكن أن يصبح طريقة مستخدمة في بعض الحالات، ويجب علي المريض بالرؤوس السوداء أن يهتم باتباع نظام غذائى صحي، والبعد عن الإجهاد المفرط أو الإرهاق الشديد وقلة الاسترخاء.