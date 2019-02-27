فوائد تناول الدهون على الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم أن الإكثار من تناول الدهون قد يؤثر على صحة القلب والكبد ويزيد من خطر الاصابة بمرض السكر والسمنة، لكن لا بد من تناول الدهون ولكن بكميات معتدلة فله فوائد صحية عديدة، ووفقا لما ذكره موقع lifehack فأن فوائد الدهون هى:

1:تناول الدهون ضرورى لصحة الدماغ، حيث اثبتت الدراسات والأبحاث أن الدهون تحافظ على صحة الدماغ وتحميها من الجلطات والإصابة بالأمراض المختلفة مثل الخرف والزهايمر، كما انها تعمل على تعزيز المزاج.



دهون صحية

2:تناول الدهون بشكل معتدل يحافظ على صحة الرئتين ويحميها من الاصابة بأمراض الجهاز التنفسى مثل الربو والأزمة التنفسية.

3:تحتوى الدهون على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض وخصوصا الدهون الصحية الموجودة فى الزبدة وزيت جوز الهند.

4:تناول الدهون يساعد على تعزيز صحة البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف والتشققات وخصوصا في فصل الشتاء حيث يتعرض القدمين للتشقق والجفاف.

5:تحتوى الدهون على كمية كبيرة من الخصائص التى تحافظ على صحة القلب ولكن بكميات معتدلة.

6: تناول الدهون بكميات معتدلة يساعد على تعديل المزاج العام وعلاج الاكتئاب والتخلص من الضغط العصبى.



الدهون

ويكون ذلك بتناول الدهون بكميات معتدلة فالإفراط فى تناول الدهون له اضرار صحية عديدة منها

اضرار الافراط فى تناول الدهون

1: الافراط فى تناول الدهون يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وقد يزيد من خطر الاصابة بالجلطات والأزمات.

2: يزيد من خطر الاصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون وبالتالى يعرضك للإصابة بمرض السكر.

3:يسبب دهون على الكبد مما يشكل خطورة على الصحة.

4:يعرضك لمشاكل المفاصل والعضلات وعدم القدرة على الحركة.

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