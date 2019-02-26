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تعد التلبينة من الأطباق التي يتم تحضيرها من الشعير و تختلف اختلاف تام عن شراب الشعير المعروف ، و تعد التلبينة من الأشياء المفيدة بالنسبة للجسم و خاصة بالنسبة للجنس فهو يحتوي على العديد من الفوائد الهامة بالنسبة لتلك العملية الحيوية.

فوائد التلبينة للجنس

يعد الشعير من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على العناصر و الفيتامينات بالنسبة للجسم و نظرا لكون التلبينة تحضر من الشعير و نخالة الشعير فهي مفيدة للجسم ، و تعمل على مد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية و تعد التلبينة من الأشياء المفيدة على وجه التحديد بالنسبة للرجال و خاصة ما يتعلق بالعملية الجنسية و من بين الفوائد التي تخص الجنس في التلبينة ما يلي :

1- في حالة انتظام الشخص على تناول التلبينة بشكل يومي فهي تعمل على تنظيف الحالب والمجرى البولي من الصديد والاملاح فقد أكدت الدراسات على أنه يوجد علاقة بين زيادة نسبة الأملاح والصديد في البول وبين تأخير الإنجاب عند الرجال، كما أن تقليل نسبة الصديد يساهم في زيادة الخصوبة عند الرجال.

2- التلبية مفيدة في التخلص من لزوجة السائل المنوي.

3- تحتوي التلبينة على العديد من المكونات الهامة والتي من أهمها الجليكوجين وهو من الأشياء التي تساهم في زيادة نسبة التستوستيرون في الجسم وهو هرمون الذكورة ومن ثم تعزيز القدرة الجنسية عند الرجال.

4- تساهم أيضا في زيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم ومد الأعضاء الجنسية بالدم ومن ثم زيادة قدرة العضو الذكري على الانتصاب.

5- كما تحتوي التلبينة على العديد من المكونات الهامة التي من شأنها زيادة عدة مرات الشعور بالشهوة الجنسية عند الرجال.

6- تزيد من قدرة الرجل الجنسية ومن ثم تحسين أداة خلال العلاقة الحميمة.

7- وفي حالة المداومة على تناول التلبينة فسوف يشعر الرجل بتحسن شديد خاصة إن كان يعاني من سرعة القذف وتزيد من قدرة الرجل على التحكم في نفسه خلال العلاقة الحميمة.

8- كما أن الشعير من الأشياء الطبيعية التي تزيد من قدرة الخصيتين على إنتاج السائل المنوي.

9- كما تمد التلبينة الحيوانات المنوية بالقوة للقيام بالرحلة الخاصة بها إلى الرحم من أجل تخصيب البويضة، حيث أن بطئ حركة الحيوانات المنوية من الأشياء التي تؤثر سلبا على حدوث الحمل.

10- كما تساعد التلبينة في إنتاج حيوانات منوية بصحة جيدة بدون تشوهات تؤثر على حدوث الحمل.

11- كما تساهم في حماية الغدد في البروستاتا من التعرض إلى الالتهابات والمشاكل الصحية.

12- كما تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول السيء في الجسم والذي من شأنه منع مرور الدم والأكسجين في الأوردة والوصول إلى الأعضاء مما يؤثر سلبا على الانتصاب والعملية الجنسية كلها.

13- كما تساهم في التخلص من الأرق والتوتر الذي يشعر به الشخص في العموم.

كيفية تحضير التلبينة

وجدير بالذكر أن التلبينة من الأطعمة التي قد حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لفوائدها الكثيرة، ومن الممكن تحضير التلبينة من خلال المقادير والطريقة التالية :

مقادير التلبينة

عدد 2 ملعقة طعام من الشعير المطحون.

كوب من الماء.

كوب من الحليب كامل الدسم.

مكسرات على حسب الرغبة.

التحلية بعسل النحل على حسب الرغبة.

طريقة تحضير التلبينة

1- في وعاء مناسب يتم وضع الشعير المطحون وكوب الماء ونحرك الخليط لمنع ظهور التكتلات.

2- يتم وضع الوعاء في حمام مائي على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح مثل المهلبية.

3- نضيف كل من الحليب كامل الدسم وعسل النحل ونستمر في تقليب المكونات، نترك المزيج على النار حتى تحصل على القوام المطلوب.

4- نرفع الخليط من الحمام المائي ونضعها في أكواب التقديم ونزين الوجه من خلال المكسرات.

اضرار الافراط في تناول التلبينة

على الرغم من الكثير من الفوائد التي توجد في التلبينة إلا أنها قد تسبب بعض المشكلات ومنها :

1- الافراط في تناول التلبينة يسبب مشكلات الهضم وقد يتعرض الشخص للإمساك وزيادة ملحوظة في الغازات.

2- تحدث الكثير من المضاعفات الصحية التي تطرأ على صحة الجسم بسبب المادة الموجودة في القمح وهي الجلوتين الذي يعد المكون الأساسي في التلبينة.

3- قد تسبب الاصابة بمتلازمة القمح أو أمراض القولون العصبي.

وعلى هذا يؤكد الكثير من أخصائين التغذية أن من الأفضل تناول طبق صغير في اليوم ويفضل أن يكون ذلك بالنهار.