انت الان تتابع موضوع فوائد وأضرار كريم ايديال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم ايديال واحد من بين أنواع الكريمات التي استخدمت للعناية بالوجه والبشرة بشكل عام ويقبل الكثير من الناس على استخدام ذلك الكريم في حالة ظهور البقع أو في حالة تنظيف البشرة نظرا لفوائده الكثيرة ، وفيما يلي سوف يتم عرض كافة النقاط المتعلقة بهذا الكريم .

اهم فوائد كريم ايديال

يستخدم كريم ايديال بهدف التخلص من الكثير من المشاكل نظرا للفوائد العديدة التي توجد به ومن بين أهم استخدامات كريم ايديال ما يلي :

1- يتم من خلال معالجة البقع السمراء التي تظهر على الوجه في حالة المعاناة من مرض جلدي معين.

2- معالجة البقع الداكنة على البشرة التي تظهر نتيجة حبوب البشرة.

3- كما يتم اللجوء إليه من قبل السيدات بهدف التخلص من مشاكل البشرة خلال فترة الحمل خاصة عند ظهور الكلف.

4- علاج مشكلة التهاب الجلد والاحمرار عند التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الضارة.

5- كما يخلص البشرة من المناطق الداكنة خاصة التي تظهر عند الكوعين والركبتين واليدين.

6- من الممكن اللجوء إليه للتخلص من المناطق الداكنة في المناطق الحساسة ولكن يتم الحذر عند استخدامه ومن الأفضل الرجوع إلى الطبيب المعالج أولا.

تعليمات استخدام كريم ايديال

ويؤكد الأطباء المختصين أن كريم ايديال مثله مثل أي كريم لديه تعليمات عند الاستخدام ومن أهم تلك التعليمات ما يلي :

1- ممنوع منعا باتا وضع الكريم على البشرة في حالة ظهور الحبوب بها خاصة المناطق التي تريد تفتيحها.

2- ممنوع استخدام الكريم على بشرة تستخدم المكياج ومن الأفضل عدم استخدام مكياج البشرة قبل استخدام الكريم بفترة تصل إلى 3 أيام.

3- ممنوع وضع مستحضرات التجميل على الجلد عند استخدام الكريم.

4- ومن الأفضل عدم استخدام العطور على البشرة نظرا لتسبب البعض منها للحساسية الجلدية.

5- من الأفضل غسل الوجه جيدا بالماء فقط قبل وضع الكريم على أن يتم تجفيف الوجه تماما لمدة 10 دقائق على الأقل.

6- بعد استخدام الكريم يتم غسل الأيدي جيدا.

7- وينصح الأطباء بضرورة تناول المزيد من الخضروات والفواكه خلال فترة المعالجة بالكريم.

كما أن للكريم طريقة معينة أقر بها الخبراء على البشرة ويوجد مناطق من الأفضل عدم الاقتراب منها بالكريم، وعن الطريقة الخاصة بوضع الكريم على البشرة فهي على النحو التالي :

في حالة وجود بقع صغيرة على البشرة

يتم وضع جزء صغير من الكريم في حجم حبة البازيلاء على أن يتم وضع كمية الكريم على المنطقة المصابة ولا يتم وضع الكريم على المناطق الفاتحة من البشرة ونترك الكريم على البشرة لفترة تصل إلى نصف ساعة ومن ثم شطف الوجه جيدا بالماء تجنبا حدوث إحمرار في الوجه.

في حالة تنظيف البشرة

في حالة القيام بعملية تنظيف الوجه من خلال الكريم يتم وضع كمية صغيرة منه على الأصابع على أن يتم وضعها على الوجه وملئ العديد من المناطق في الوجه على قدر المستطاع وزيادة نسبة الكريم في حالة الحاجة إلى الأمر مع تجنب منطقة العين وفتحات الأنف.

في حالة الركب والأكواع

يتم أخذ كمية بسيطة وفردها في تلك المناطق الغامقة مع التدليك الجيد لها ومن ثم غسل المنطقة بعد نصف ساعة.

منطقة الإبط

وهنا يفضل وضع الكريم في الليل عملا على تجنب الحرارة الزائدة والعرق على مدار اليوم.

اضرار استخدام كريم ايديال

ويوجد لكريم ايديال بعض الأضرار التي تظهر على شكل أعراض جانبية نتيجة الاستخدام الخاطيء أو الإفراط في استخدام الكريم أو حسب نوع البشرة ومن بين تلك الأعراض ما يلي :

1- المعاناة من الحكة أو الهرش الجلدي في الكثير من الأحيان.

2- التعرض إلى الالتهابات الجلدية نتيجة طول مدة الاستخدام أو القيام بوضع كميات كبيرة من الكريم على الجلد.

3- التعرض للشمس بعد وضع الكريم يؤدي إلى الاحمرار الشديد في الوجه والمناطق المعرضة إلى الشمس.

4- أن تعاني من الحساسية لمكونات الكريم وهنا يتوجب التوقف عن استخدامه تماما.

ويؤكد العديد من المتخصصين أنه لابد من التأكد أن كريم ايديال المستخدم من النوع الأصلي لأن الأنوع المقلدة منه ثبت أنها مشبعة بكميات من الزئبق التي تسبب مشكلات صحية وجلدية خطيرة، ولابد من تجربة الكريم على مساحة صغيرة من الجلد لمعرفة النتيجة وهذا قبل الاستخدام بيوم كامل للإطمئنان تماما أنه لا يسبب الحكة أو أي حساسية للجلد.