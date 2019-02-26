شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الريف أقل عرضة للاكتئاب بـنسبة 55%.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون أجريت على ما يقرب من مليون شخص، أن الشباب الذين نشأوا ويعيشون في المساحات الخضراء أقل عرضة بنسبة 55٪ لتطور اضطراب في الصحة العقلية كـ "الاكتئاب" في وقت لاحق من الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الباحثون أن المساحات الخضراء تساعد على خلق مجتمعات اجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وهذا يحسن من التطور المعرفي للطفل، والذي قد يؤثر بشكل إيجابي على صحتهم العقلية.

وهناك أكثر من 450 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من اضطراب في الصحة العقلية ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقد أجرت هذه الدراسة جامعة آرهوس في الدنمارك بقيادة الدكتورة "كريستين إنجمان"، من قسم العلوم الحيوية، واستخدم الباحثون بيانات الأقمار الصناعية التي تم جمعها بين عامي 1985 و 2013 لتقييم المساحة الخضراء حول منازل الطفولة التي تضم حوالي مليون دنماركي، ثم تم مقارنة هذه البيانات ضد خطر تطوير واحد من 16 اضطرابا نفسيا مختلفا في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك الفصام، وفقدان الشهية والاكتئاب.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين نشأوا وتحيط بهم الكثير من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة لخطر الاضطرابات النفسية.وأضاف الباحثون أن الضوضاء وتلوث الهواء والالتهابات وسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية تزيد من خطر حدوث اضطراب عقلي.

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