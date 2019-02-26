الألوفيرا.. عصير مثالي لمرضى السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني مرضى السكري من النوع الثاني من زيادة الوزن خصوصا حول منطقة الخصر، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن في أن يحد من الأعراض المصاحبة للسكري من النوع الثاني، فضلا عن تثبيت الوزن أو إنقاصه.

وتوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على خصائص يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتحرق دهون الجسم، ومنها الألوفيرا الذي يعد مثاليا لمرضى السكري، حيث إن عصيره الكثيف اللزج المصنوع من ورقة النبات يساعد أو يعالج مجموعة واسعة من الحالات المرضية من ضمنها السكري 2.

وحسب موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي، نشر باحثون أمريكيون عرضا معتمدا على 9 دراسات حول فوائد الألوفيرا لمرضى السكري 2، وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الألوفيرا كمكمل غذائي عن طريق الفم بصفة منتظمة يمكن أن يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم، فضلا عن خفض الهيموجلوبين السكري.

ويساعد عصير الألوفيرا على خسارة الوزن وحرق دهون البطن وتحسين مستويات السكر في الدم ودعم الصحة الهضمية، حسب دراسات حديثة.

ومن المعروف أن نبات الألوفيرا الذي ينمو في أفريقيا وبعض جزر المحيط الهندي، يستخدم في الطب البديل أو العلاج بالأعشاب منذ آلاف السنوات نظرا لخصائصه العلاجية.

وتحتوي أوراق نبات الألوفيرا على مادة هلامية شفافة تستخدم بصورة كبيرة في منتجات العناية الشخصية مثل الكريمات والمرطبات والشامبوهات، فضلا عن أنه ثبت علميا كفاءة الألوفيرا في تخفيف التورم والإسراع من التئام الجروح نظرا لأنه يحتوي على مركبات مهمة جدا للصحة مثل يكتينس وأنثراكوينونيس.

ويمكن شراء عصير الألوفيرا عبر الإنترنت أو من متاجر الطعام الصحي، لكن احرص على أن يكون العصير نقيا وعضويا.

ويوصى الخبراء بشرب 50 ملليلتر من عصير الألوفيرا يوميا، أو 200 إلى 300 ملليجرام يوميا إذا كنت ستتناوله في صورة كبسولات.