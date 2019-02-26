خمسة تحاليل طبية يجب أن يخضع لها "الرجال" كل عام

حدد أطباء خمسة فحوصات طبية يجب على كل رجلٍ إجرائها بشكلٍ دوري سنويًا للاطمئنان على صحتهم ومنع الأمراض المستعصية والخطيرة.

ويلزم الأطباء جميع الرجال بإجراء خمسة تحاليل سنويًا، حيث على كل رجل بلغ الخامسة والثلاثين من العمر فحص مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه يبين مستوى التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، واحتمال الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

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بمساعدة تحليلي "Alanine transaminase" أو (ALT) و"Aspartate transaminase" أو (AST)، يتم تحديد العلاقة بين الإنزيمات والمشكلات المحتملة في الكبد والقلب. وهذه الأنزيمات مسؤولة عن التمثيل الغذائي بصورة صحيحة، وانخفاض نسبتها قد يشير إلى تلف الأعضاء والخلايا.

أما المؤشر المهم الآخر، فهو تحليل "PSA" الذي يمكن من الكشف عن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وهذا التحليل مهم جدا لجميع الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة.

كما يجب فحص البراز للكشف عن الدم فيه، حيث يشير وجوده إلى إصابة الأمعاء بأمراض بما فيها السرطان. وينصح الأطباء أيضا بضرورة إجراء فحص الأمعاء بالناظور.

ويؤكد الأطباء على أن الوقاية في الوقت المناسب باكتشاف مشكلات في الصحة، تساعد على تجنب المضاعفات والتعقيدات.

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