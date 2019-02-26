طريقة اعداد وتحضير دجاج مع صلصة الكاري والخضر

القاهرة _ لايف ستايل
المقادير
- صدر الدجاج : 500 غراماً (الخالي من العظام)
- الزبدة : 15 غم
- الثوم : فصّان
- البصل : 50 غم
- الجزر : 50 غم
- الكراث : 30 غراماً
- الكرفس : 30 غراماً
- الفلفل الحلو : 2 حبة (الملون)
- الزنجبيل : 5 غرام
- بودرة الكاري : 50 غم
- ملح : حسب الرغبة
- البهار الأبيض : حسب الرغبة
طريقة التحضير
1. في مقلاة، تذوّب الزبدة، ويقلّب فوقها كل البصل المفروم والثوم المدقوق والزنجبيل.
2. يقطّع الدجاج قطعاً متساوية، ثم يضاف إلى مزيج البصل، ويقلّب لمدة عشر دقائق.
3. بعدها، تضاف الخضر المقطّعة، فبودرة الكاري. يغمر هذا المزيج بالماء. ثم، يضاف الملح والفلفل إليه.
4. يدع هذا المزيج على نار هادئة، حتى ينضج. يقدّم على الفور.
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