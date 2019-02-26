تعرفى على طريقة اعداد وتحضير ناشف دجاج هندي

القاهرة _ لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مفروم مكعبات)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- القرفة : عود

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مجفف ومطحون)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : كوب (طازجة ومفرومة) طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة. 2. أضيفي عود القرفة وحركي لمدة دقيقة ثم أضيفي البصل والثوم والزنجبيل وقلبي. 3. أضيفي الطماطم المفرومة والدجاج ومعجون الطماطم وقلبي لمدة 5 دقائق. 4. تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي بهارات المسالا والكركم والفلفل الأحمر المطحون والكركم ونصف كمية الكزبرة وقلبي المزيج. 5. غطي القدر واتركي الدجاج على نار هادئة حتى ينضج. 6. قدميه ساخناً مع رشة كزبرة مفرومة على الوجه.

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