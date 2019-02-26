10 نصائح غذائية لتقليل نوبات الصرع عند الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يساعد النظام الغذائي المناسب على تقليل نوبات الصرع خاصة عند الأطفال، ويعرف بالغذاء الكيتوني يحتوي على دهون وكربوهيدرات معقدة وكميّة قليلة من السكريات.

ومرض الصرع هو حالة عصبيّة تُصيب الدماغ والجهاز العصبي، حيث يُصاب الشخص بنوبات تبدأ من الدماغ الذي يحتوي على الملايين من الخلايا العصبيّة التي تستخدم الإشارات الكهربائيّة للتحكم في وظائف الجسم المختلفة، لكن عند حدوث خلل في هذه الوظائف فإنّها تسبب الإصابة بنوبة الصرع.







ويوضح دكتور محمد عبد الهادي، أخصائي مخ وأعصاب الأطفال بالمنصورة وعضو الرابطة البريطانية لأمراض مخ وأعصاب الأطفال، لـ"العين الإخبارية" ما هو الغذاء الكيتوني، قائلا إنه نظام غذائي غني بالدهون وفقير جداً في الكربوهيدرات والبروتينات ما يجبر الجسم على استخدام الدهون بدلاً من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة للخلايا وهو ما يساهم في تقليل حدوث نوبات الصرع.

ويضيف أن هذه النظام يجب أن يتبع بدقة تحت إشراف خبير متخصص، ومن أهم النصائح الغذائية التي يتضمنها هذا النظام:





1.تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأنها قد تشجع حدوث نوبات هذا المرض.

2. تجنب استخدام أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم ويستخدم بدلاً منها الصلب الذي لا يصدأ أو الزجاج حيث إنه من الممكن أن يعلق الألومنيوم بالطعام أثناء الطهي ما يزيد من فرص حدوث النوبات.

3.تناول من 5 إلى 7 وجبات على مدار اليوم لتجنب الجوع أو انخفاض مستوى السكر في الدم.





4.تناول الأطعمة الغنية بعنصر المنجنيز مثل البقوليات (البازلاء، الفاصوليا، فول الصويا) الحبوب الكاملة، المكسرات، الخضراوات الورقية.

5. تزويد الجسم ببعض الزيوت المفيدة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند لقيمتها الغذائية العالية وسرعة امتصاصها من الأمعاء.

6. تناول منتجات الألبان المتخثرة مثل الزبادي.





7. تناول العصائر الطازجة المصنوعة من البنجر والجزر والعنب الأحمر من أجل محتوياتها الغذائية المفيدة لحالات الصرع.

8. تناول وجبات صغيرة لتسهيل عملية الهضم.

9.عدم شرب كميات كبيرة من السوائل دفعة واحدة.





10.تجنب البروتين الحيواني والأطعمة المقلية والمصنعة والسكر المركز.