شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير روبوت ياباني غريب يطوي الملابس ببطء شديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة (ميرا روبوتيكس) اليابانية الناشئة عن روبوت الغسيل «أوغو»، في حدث تقني جديد بطوكيو.

وقالت الشركة- في بيان-: «إن الروبوت لا يحتاج سوى نحو دقيقة لالتقاط منشفة واحدة من السلة وتعليقها على حبل الغسيل لتجف»، منوهة بأن الروبوت يوفر خصوصية أعلى من توظيف مدبرة منزل، إذ تحجب كاميراته أي شيء غير مرتبط بالأعمال المنزلية، كما يمكن تخصيصه لمناطق معينة من المنزل فحسب.

وأضافت الشركة أنها ستتمكن من خفض تكلفة خدمة التدبير المنزلي بنسبة تصل إلى 80% في الشهر أيضا، إذ سيتحكم كل عامل تشغيل مدرب بعدة روبوتات، وذلك على الرغم من أن الفيديو التوضيحي يظهر أن الروبوت يحتاج إلى انتباه المشغل بصورة كاملة.

وتعتزم الشركة إجراء اختبار تجريبي لأوغو في أغسطس 2019، وإطلاق خدمتها في مايو 2020، وترى أنها ستستقطب آلاف الزبائن بحلول عام 2021.