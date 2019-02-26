شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق إزالة البقع الداكنة من الوجه والجسم مع مركز الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتكى العديد من الفتيات من ظهور البقع الداكنة فى الجسم والوجه خاصة أسفل العين، وبالتالى يرغبون فى التخلص من هذه البقع الداكنة، سواء التى تظهر تحت العين أو فى المناطق المتفرقة من الجسم، وفيما يلى نوضح كيفية إزالة البقع الداكنة بالليزر، وهو أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا الأمر، خاصة أنها مشكلة كبيرة للفتيات وحتى الرجال، لما للبقع تأثير على جمال الوجه، بما يجعله أقل نضارة وحيوية.

ويقدم الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، توضيحا لأسباب ظهور البقع الداكنة فى الوجه، وكيف يتم إزالتها بالليزر، وكيفية علاجها دون الاكتفاء بإزالتها فقط، حيث تعد أبرز الأسباب التى تؤدى إلى ظهور البقع الداكنة، العوامل وراثية، أو التدخين بشراهة، بالإضافة إلى ضغوط الحياة اليومية، وكذلك التعرض للشمس بدون واقى.

الأسباب السابقة ليست الوحيدة التى تؤدى إلى ظهور البقع الداكنة فى الوجه والجسم، بل هناك أسباب أخرى، هى: النمش، والكلف، وأثار حب الشباب، والاحتكاك، والإسمرار ما بعد الالتهاب وخاصة للسيدات المواظبات على الحمامات المغربية، لأن هذه الحمامات تلجأ إلى طرق لإزالة الجلد الميت تتسبب عادة فى جروح دقيقة غير مرئية، والتى تلتهب ثم تتحول الالتهابات إلى اسمرار، ومن بين أسباب ظهور البقع الداكنة أيضًا، زيادة الوزن، وعدم ارتداء الملابس القطنية.

إنفو جراف للدكتور أحمد السبكى عن اسباب الإصابة بالبقع الداكنة

طرق إزالة البقع الداكنة من الوجه والجسم

وتحذر الدكتورة إنجى عاطف استشارى التجميل فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، من الإهمال فى تشخيص البقع الداكنة التى تظهر فى أى مكان بالجسم، مشددين على ضرورة تشخيص المريض لحالته لدى طبيب متخصص، لأن البقع السوداء قد تكون نتيجة أمراض عضوية والتى تتسبب فى ظهور بقع فى الجلد وتصبغات جلدية مثل مرض إديسون وأمراض الكلى وأمراض الكبد، وأيضًا مرض السكر، وأمراض عضوية أخرى تكون أخطر، لذلك فإن البقع الداكنة أحيانًا لا تكون مجرد بقعة عادية، أما طرق إزالة البقع، فهى:

1- الليزر فراكشنال.

2- الليزر الكربونى.

3- واقى الشمس.

4- التقشير البارد.

5- التقشير الكيميائى.

6- كيو سويتشد ليزر.

7- الحقن الموضعى.

8- حقن البلازما.



إنفوجراف يوضح طرق إزالة البقع الداكنة من الوجه والجسم

فوائد إزالة البقع الداكنة بالليزر

وتوضح الدكتورة إنجى عاطف استشارى التجميل فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن الفوائد التى يحصل عليها المريض نتيجة إزالة البقع الداكنة من خلال نبضات الليزر، هى كالتالى:

1- يحقق نتيجة جيدة بعد أول جلسة.

2- يتم إزالة البقع الداكنة بدون ألم وليس له أى أضرار جانبية.

3- لا توجد مخاطر، لأن الليزر آمن جداً وليس له أى تأثير سلبى.

إنفو جراف للدكتور أحمد السبكى عن فوائد إزالة البقع الداكنة

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