شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن هشاشة العظام بالطعام والرياضة والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من الأمراض الكفيلة بجعل الشخص غير قادر علي الحركة، ولا علي ممارسة حياته بشكل طبيعي، وحول ذلك يقدم موقع " clevelandclinic"، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بهشاشة العظام، ومنها:

-الكالسيوم..يعد تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر من أفضل الحيل لتقوية صحة العظام، والحد من إصابتها بالهشاشة، ولذا يمكنك الإكثار من الألبان ومشتقاتها، والأسماك، والمكسرات والخضروات.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "د"..من الحيل الهامة جدا في تقوية صحة العظام، ولذا يمكنك وضع خطة لحصول الجسم علي هذا الفيتامين الهام لك، أولا عليك التعرض لأشعة الشمس النافعة فهي أفضل مصادر هذا العنصر، مع تناول الأطعمة الغنية به كالأسماك والبيض.

- ممارسة الرياضة.. هناك العديد من أنواع الرياضيات التي تقوي صحة العظام، ومنها طلوع السلم، الرقص والتنس، والجري، فهي من الرياضيات التي تساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام بشكل كبير، وتحد من الإصابة بهشاشة العظام.

وأخيرا نصح التقرير، الأشخاص المدخنين وكثيري شرب الكحوليات بالإقلاع عن هذه العادة السيئة، لأنها تؤثر بشكل سلبي علي صحة العظام وتزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا عليك تجنب هذه الأشياء المضرة بصحتك.

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