انت الان تتابع موضوع علاج فراغات الذقن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد ظهور فراغات الذقن من المشاكل الكبيرة التي تؤثر على المظهر العام لأي شخص، وهى تعتبر واحدة من أمراض الثعلبة التي يتعرض الشعر للإصابة بها، وخاصة عند الذكور، وتظهر هذه البقع عادة في شكل حجم العملة المعدنية، وسرعان ماتكبر هذه البقع بعد ذلك، وسوف نتعرف من خلال المقال على طرق علاج فراغات الذقن بكل سهولة.

أسباب ظهور فراغات الذقن

يرجع ظهور هذه الفراغات لعدة أسباب ومن بينها:

1- تغييرات كثيرة في هرمونات الجسم.

2- يرجع في بعض الأوقات لعوامل وراثية.

3- التعرض للإصابة بمرض الثعلبة والتي يترتب عليها تساقط كمية كبيرة من شعر الذقن بالإضافة لظهور فراغات كثيرة به.

4- إصابة الجهاز المناعي للشعر الذي يوجد في منطقة الذقن، وبالتالي يترتب عليه تساقط كمية كبيرة من الشعر، وعدم نمو فراغات الذقن.

5- حدوث ضعف في بصيلات الشعر.

6- التعرض للإصابة بالأمراض الجلدية الكثيرة، بالإضافة لحدوث التهابات جلدية شديدة.

7- إنتقال للعدوى نتيجة التعرض لأدوات الحلاقة الملوثة.

علاج فراغات الذقن

هناك الكثير من الطرق التي تستخدم لعلاج مشكلة فراغات الذقن ومن هذه الطرق هى طريقة زراعة شعر الذقن، فهى تعتبر من الطرق الفعالة لحل هذه المشكلة، ويتم بها نقل بعض بصيلات الشعر من أماكن معينة بالجسم للأماكن الأخرى التي يرغب في ملء فراغات الشعر بها، وعادة ما يتم أخذ هذا الشعر من مؤخرة الرأس، وينبغي أن تتوافق بصيلات الشعر المزروعة مع الشعر الذي يوجد بهذه المنطقة، وعادة ما تستغرق هذه العملية حوالي أربع ساعات وتختلف على حسب كمية الفراغات المرغوب في ملئها.

ومن الجدير ذكره أنه على الرغم من أن هذه العملية دقيقة ولكن لا تتطلب عناية كبيرة عقب إجرائها بل يتمكن الشخص من الرجوع للمنزل في نفس اليوم بعد إنتهائها، ومن الملاحظ أيضًا أن هذه العملية لا يتم بها استخدام التخدير الكلي أو التخدير الجزئي ولكن يتم فقط تخدير منطقة الذقن بشكل موضعي، ويلاحظ المريض وجود تورم في هذه المنطقة ولكن سرعان ما ينتهي هذا الورم.

أدوية خاصة بعلاج فراغات الذقن

هناك الكثير من الأدوية المستخدمة لعلاج مشكلة فراغات الذقن ومن أشهر هذه الأدوية هى مايلي:

1- الأدوية المضادة للإلتهاب وتعمل هذه الأدوية على علاج جميع أمراض المناعة والتي تتمثل أهمها مشكلة تساقط الشعر وخاصة شعر الذقن الذي ينتج عن الإصابة بمرض ثعلبة الذقن.

2- دواء مينوكسيديل ويعتبر هذا الدواء من الأدوية المستخدمة لعلاج جميع أماكن الصلع التي توجد بالذقن، كما يعمل هذا الدواء أيضًا على تنشيط نمو الشعر بطريقة سريعة، ويستغرق العلاج بهذا الدواء حوالي 12 أسبوع فقط.

3- علاج الستيرويدات ويقوم هذا الدواء بعلاج مشكلة فراغات الذقن ولكن نلاحظ أن البعض لا يفضل إستخدام هذا العلاج على الوجه.

4- أدوية الدوكاستريد والفيناستريد وتساعد هذه الأدوية على علاج هذه المشكلة بطريقة نهائية.

وصفات طبيعية لعلاج مشكلة فراغات الذقن

هناك الكثير من الوصفات التي تستخدم لعلاج مشكلة فراغات الذقن ومن أشهر هذه الوصفات مايلي:

1- وصفة الصبار ويتم تدليك منطقة فراغات الذقن بعصير الصبار كل يوم للحصول على نتائج جيدة وسريعة وملء جميع فراغات الشعر.

2- وصفة الثوم، من الملاحظ أن الثوم يعتبر من أفضل الوصفات والخلطات المستخدمة لعلاج جميع فراغات الشعر التي توجد في منطقة الذقن، ويتم ذلك من خلال تدليك منطقة الذقن بفص واحد فقط من الثوم وتكرر مرتين باليوم.

3- وصفة الخل مع الفلفل، حيث نقوم بخلط كمية قليلة من الخل مع الفلفل وندهن جميع أماكن الفراغات بهذه الوصفة، ونكررها أكثر من مرة للحصول على نتائج جيدة.

4- وصفة الحبة السوداء حيث نقوم بطحنها بطريقة جيدة ونخلطها مع كمية قليلة من الماء وندهن أماكن الفراغات بها.

5- وصفة عصير البصل حيث نقوم بخلط مقدار بسيط من عصير البصل مع كمية قليلة من العسل بطريقة متساوية ويتم عقب ذلك وضع الخليط على جميع أماكن فراغات الشعر، وسنكرر هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتائج جيدة وسريعة.

6- زيت شجرة الشاي، من الملاحظ أن هذا الزيت يعمل كمضاد حيوي فعال، فكل ما يلزمه أن يتم إضافة كمية قليلة منه للماء ونضع الخليط على المنطقة المصابة ونتركها حوالي عشر دقائق، ونغسلها بعد ذلك الماء.

7- خلطة الأسبرين، وتستخدم هذه الوصفة في حالة ما إذا كانت أماكن الفراغات يوجد بها إحمرار وإلتهاب شديد، ويتم إستخدامها من خلال وضع ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة من الماء وقرص واحد فقط من الأسبرين ونخلط المكونات معًا، ونضع الخليط على أماكن الفراغات عشر دقائق فقط ونغسله بالماء الفاتر بعد ذلك.

8- وصفة بيكربونات الصوديم حيث تعمل على تهدئة التهاب البشرة والتخلص من أي إحتكاك أو إحمرار يوجد بها، بالإضافة لدورها في ملء فراغات الشعر في حالة خلطها بكمية قليلة من الماء ودهن هذه المناطق بهذا الخليط.