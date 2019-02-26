شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج جسمك إلى تناول المكملات الغذائية أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يلجأ الكثير إلى تعويض أى نواقص من الفيتامينات بأجسامهم من خلال الحصول على مكملات غذائية لتعويض هذا النقص، وهنا نتعرف على كيفية عمل المكملات فى الجسم.

المكملات الغذائية وفقا لتقرير موقع " nhs" هي أقراص أو كبسولات أو سوائل تحتوي على فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية أو إنزيمات، لا يستخدمها الناس فقط للحفاظ على صحتهم ، ولكن أيضًا لتجنب العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، أو لفقدان الوزن أو حتى تحسين الأداء البدنى أو الأداء الجنسى.



مكملات غذائية

وذكر تقرير الموقع أن الاطباء أوضحوا أنه من بين الأمور المثيرة للقلق أن العديد من الناس يتناولون مجموعة مذهلة من المكملات الغذائية التي ليس لها دليل علمي على كونها فعالة.

معظم الأشخاص وفقا لتقارير طبية لا يحتاجون إلى تناول مكملات الفيتامينات، وهم قادرون على الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التى يحتاجون إليها عن طريق اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن.

الفيتامينات والمعادن هي العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين C، يحتاجها جسمك بكميات صغيرة لتعمل بشكل صحيح، كثير من الناس يختارون تناول المكملات الغذائية، ولكن أخذ الكثير منها أو أخذها لفترة طويلة قد يكون ضارًا.

مكملات حمض الفوليك في الحمل

ينبغي على جميع النساء اللواتي يفكرن في إنجاب طفل الحصول على مكمل حمض الفوليك، كما ينبغي على أي امرأة حامل حتى الأسبوع 12 من حملها، يمكن أن يساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي مثل شلل الحبل الشوكى.

مكملات فيتامين د

بعض الناس قد لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د ، تشمل تلك المجموعات:

جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة و حتى عمر 1 سنة (بما في ذلك الأطفال الذين يرضعون من الثدى، والأطفال الرضع الذين يرضعون بالرضاعة الطبيعية والذين لديهم أقل من 500 مل يوميا من حليب الأطفال).

جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 4 سنوات.

الأشخاص الذين لا يتعرضون في كثير من الأحيان للشمس.

ولكن معظم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق ربما يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس فى الصيف من أواخر مارس إلى نهاية سبتمبر.

يجب على جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 5 سنوات تناول مكملات غذائية تحتوي على الفيتامينات A و C و D، كإجراء وقائي لأن الأطفال فى مرحلة النمو قد لا يحصلون على ما يكفى من هذه الفيتامينات، خاصة الذين لا يتناولون طعام متكامل.



متى تحتاج إلى المكملات الغذائية

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]