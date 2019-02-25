انت الان تتابع موضوع علاج جفاف الانف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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للأنف العديد من الوظائف التي يقوم بها والتي من أهمها التنفس وشم الروائح ولعل من أهم الوظائف التي يقوم بها الأنف هي حماية الجسم من دخول الميكروبات إليه، نظرا لاحتواء الأنف من الداخل على الخلايا الطلائية التي من شأنها ترطيب ومنع حدوث جفاف في الأنف،ولكن في حالة ان توقفت تلك الخلايا عن العمل سوف يتعرض الألف إلى مشكلة كبيرة وهي الجفاف الشديد والتي لها العديد من الأعراض الجانبية من أهمها جفاف الفم وعدم القدرة على بلع الطعام.

أسباب التعرض إلى جفاف الأنف

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث جفاف في الأنف والتي من بينها ما يلي.

1- العامل البيئي حيث يلعب ذلك العامل دور كبير في تعرض الأنف إلى مشكلة الجفاف التواجد في المناطق شديدة البرودة أو الحارة تؤثر بشكل سلبي على الأنف وتعرضه إلى الجفاف.

2- التهابات الأنف فمن الممكن أن يتعرض الشخص إلى تلك المشكلة مما يؤدى إلى حدوث سيلان نتيجة طبيعية لزيادة إفراز الأنف المخاطي.

3- بخاخات الأنف قد يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام تلك الأنواع من الأدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج وتتسبب لهم في الكثير من المشاكل.

4- عرض جانبي لبعض الأدوية فمن الممكن أن يكون جفاف الأنف ناتج عن تناول بعض الأدوية والتي من بينها حبوب منع الحمل والأدوية التي تخفف من احتقان الأنف.

5- تعرض الجسم إلى الاضطرابات الهرمونية وخاصة تلك التي تحدث إلى السيدات خلال فترات مختلفة من العمر وخلال فترة الدورة الشهرية تتعرض الأغشية المخاطية في الجسم إلى الجفاف.

6- أن يعاني الشخص من ارتفاع في ضغط الدم مما يؤثر على الأنف ويؤدي إلى حدوث النزيف الأنفي.

أعراض الإصابة بجفاف الأنف

يظهر على المريض العديد من الأعراض التي تشير إلى تعرضه إلى جفاف الأنف والتي من بينها ما يلي.

1- يصعب على المريض في تلك الحالة التنفس بشكل طبيعي من فتحات الأنف.

2- وفي حالة الجفاف الشديد قد يصاب المريض بنزيف دموي من الأنف ولا يعرف السبب الرئيسي له.

3- ومن الممكن أن يرافق الجفاف حالة من الصداع الشديد.

4- من الممكن أن يفقد المريض حاسة الشم بشكل جزئي أو كلي في تلك المرحلة.

5- حكة بسيطة مع حرقان في الأنف.

6- كما أن الشخص المصاب سوف يشعر بجفاف شديد في منطقة الأنف.

خطوات علاج جفاف الأنف

يوجد العديد من الطرق المختلفة التي من شأنها معالجة جفاف الأنف والتخلص منه وذلك من خلال عدة خطوات من أهمها التعرف على المسبب الرئيسي لتلك المشكلة ومن ثم العمل على حلها تدريجيا، ومن بين أهم الطرق الخاصة لعلاج مشكلة جفاف الأنف ما يلي.

1- عند الشعور بأعراض جفاف الأنف على الشخص أن يتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم ومن الأفضل أن لا يقل معدل تناول الماء عن 8 أكواب على مدار اليوم عملا على ترطيب الجسم كله، وعلى الشخص أن يبتعد تماما عن تلك المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين التي من شأنها إدرار البول وفقد الجسم للماء.

2- اللجوء إلى جهاز المرطب في الغرفة التي توجد بها عملا على استنشاق كمية مناسبة من البخار فالهواء الرطب يحافظ على رطوبة الجسم ومنطقة الأنف على وجه التحديد.

3- ومن الممكن اللجوء إلى بعض الكريمات المرطبة التي يتم وضعها في الأنف من الداخل وهنا يتم تدليك الأنف بالكريم المرطب جيدا حتى لا يتم استنشاقه عن طريق الخطأ، وينصح الأطباء المرضى بعد وضع المرطبات الزيتية والتي تتسبب في التهاب رئوي حال أن تم استنشاقها عن طريق الخطأ.

4- في حالة تناول أدوية معينة لفترة عليك الرجوع أولا إلى الطبيب للتأكد من أنها المسبب الرئيسي في حدوث مشكلة جفاف الأنف وفي تلك الحالة يتم استبداله بادوية أخرى لا تتسبب في تلك المشكلة.

5- المحافظة على الجسم من العوامل البيئية المختلفة وعدم الجلوس في المناطق شديدة الحرارة أو أن تتعرض إلى التيارات البادرة وأن تحافظ على الجسم من خلال الجلوس في المناطق المتوسطة.

6- إن كنت ممن يعانون من مشكلة ضغط الدم المرتفع عليك ضبط الضغط حتى تتخلص من مشكلة جفاف الأنف.

خطوات الوقاية من جفاف الأنف

أن الوقاية من تلك الحالة المرضية من الممكن أن تجنبك أيام طويلة من العلاج، فمن الممكن الحد والوقاية من تلك المشكلة من خلال الخطوات التالية.

1- اللجوء إلى غسول الأنف الذي يحتوي على نسبة قليلة من الجلسرين على أن يتم استخدامه ثلاثة مرات على مدار اليوم فهو يساهم في تطرية الأنف من الداخل.

2- ومن الممكن اللجوء إلى المضادات الحيوية لمدة أسبوعين كاملين وهنا يتوجب على الشخص القيام بأشعة على الجيوب الأنفية للتأكد من عدم تأثرها بتلك النوعية من الدواء.

3- في حالة تعرض الشخص إلى الجفاف الشديد من الممكن أن تعاطي الكورتيزون ولكن من الأفضل أن يتم الرجوع إلى الطبيب المعالج قبل أن تتخذ ذلك الإجراء.