انت الان تتابع موضوع الفرق بين الكراث والبصل الاخضر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البصل الأخضر يُصنف ضمن عائلة الزنبق ويتم زرعه في المناطق ذات المناخ الدافيء أما الكراث فهو يُصنف ضمن النباتات العشبية ويتبع الفصيلة الثومية وله الكثير مِن الأصناف المختلفة مثل كراث الصيف وكراث البيات الشتوي ومِن الجدير بالذكر أن كراث البيات الشتوي أكثر قوة ومتانة مِن كراث الصيف.

الفوائد الصحية للبصل الأخضر

البصل الأخضر هو أحد النباتات الخضراء التي لا يخلو منها بيت فهو رفيق فئة كبيرة مِن الأطباق والوصفات، ومِن الجدير بالذكر أنه يحتوي على نسبة جيدة مِن الألياف الغذائية والبيوتين والفيتامينات والكبريت والكروم والفوسفور كما أنه غني بالزيوت الطيارة، وبالرغم مِن رائحته القوية والتي لا يُحبذها البعض فإن له مِن الفوائد ما يُغطي على رائحته ومِن أهم هذه الفوائد :

1- علاج الإلتهابات

للبصل الأخضر قدرة عالية على علاج إلتهابات الجسم فهو غني بالفلافونيدات التي تعمل على وقف أكسدة الأحماض الدهنية في الجسم والتي تتسبب في حدوث الإلتهابات ولهذا فإنه يُنصح بتناوله مِن أجل الوقاية مِن الإنفلونزا وبزلات البرد وإلتهابات المفاصل الروماتزمية.

2- خفض ضغط الدم

بفضل إحتواء البصل الأخضر على مضادات أكسدة تعمل على تحول الحمض النووي في الخلايا دون تلف فإن للبصل الأخضر المقدرة على خفض إرتفاع ضغط الدم الشرياني والسيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم، ومِن الجدير بالذكر أن إرتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يُمكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

3- المساعدة في تخفيف الوزن

يُمكن للبصل الأخضر أن يعمل على تخفيف الوزن ومحاربة مرض السمنة فهو يعمل على حرق دهون الجسم الزائدة ويُحفز عمليات الأيض.

4- علاج إلتهابات العيون

قد يبدو هذا الأمر غريباً بعض الشيء ولكنه حقيقي بالكامل ومثبت علمياً حيث يُمكن للبصل الأخضر أن يُخفف مِن إلتهابات العين و يُحسن مِن الإبصار فعصير البصل غني بمضادات الأكسدة.

5- علاج ألام الأذن

قطرتين فقط مِن عصير البصل داخل كل أذن يُمكن أن تُعالج إلتهابات الأذن وتُخفف وبشكل كبير مِن ألام الأذن.

6- علاج ألام القولون

تناول البصل الأخضر يُساعد على التخلص مِن البكتيريا المتواجدة في القولون والتي في الغالب تؤدي للإصابة بمرض البواسير المزعج، كما أنه يُساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية مِن الإمساك و إنتفاخ البطن وسرطان القولون.

7- تنظيم مستوى السكر في الدم

نظراً لإحتواء البصل الأخضر على نسبة جيدة مِن البوتاسيوم والألياف والحديد ونسبة قليلة مِن السعرات الحرارية والكربوهيدرات فإنه يُساعد وبشكل فعال على تنظيم مستوى السكر في الدم.

الفوائد الصحية للكراث

1- تحسين أداء العين

يحتوي الكراث على نسبة جيدة مِن فيتامين أ وهذا الفيتامين مهم للغاية مِن أجل صحة العيون فهو يُساعد على تعزيز صحة شبكية العين ( نسيج في غاية الأهمية يتواجد في العين ).

2- علاج فقر الدم

الكراث غني بالحديد ولهذا فإن تناوله يُساعد على علاج فقر الددم فالحديد المتواجد في الكراث يعمل على إنتاج المزيد مِن هيموغلوبين الدم.

3- تحسين صحة الحامل والجنين

تناول الكراث بشكل منتظم خلال فترة الحمل قد يُساعد على حصول الجسم على ما يحتاجه مِن حمض الفوليك مما يعني وقاية الجنين خلال فترة نموه داخل الرحم ووقايته مِن أي تشوهات في الجهاز العصبي.

4- تعزيز صحة العظام

يحتوي الكراث على مجموعة مِن المعان الهامة لصحة العظام مثل المغنيسيوم والكالسيوم والنحاس والمنغنيز، ومِن الجدير بالذكر أن كلاً مِن المغنيسيوم والكالسيوم في غاية الأهمية لصحة العظام فهذين العنصرين يُساعدان على تحويل فيتامين د المتواجد في الجسم إلى هيئة يُمكن للجسم أن يستفاد منها.

5- الوقاية مِن مرض السرطان

الكراث ينتمي لنفس العائلة التي ينتمي لها البصل والثوم وهذه العائلة الكبيرة معروفة بخصائصها الفعالة في مكافحة السرطان، ومِن الجدير بالذكر أن الكراث بشكل خاص يحتوي على نسبة ممتازة مِن الفلافونويدات التي تعمل على مقاومة الشوارد الحرة والسرطانات بأنواعها.

6- تخليص البشرة مِن السموم

يُعد الكراث ضمن مدرات البول الطبيعية ولهذا فإنه يُساعد على تخليص الجسم والبشرة مِن السموم العالقة وإخراجها بشكل طبيعي وأمن، ومِن الجدير بالذكر أن تناول الكراث بشكل منتظم يُساعد على تعزيز نضارة البشرة ومنحها مظهر مشهر أكثر مِن رائع ووقايتها مِن أشعة الشمس الضارة.

7- زيادة معدل نمو الشعر

الكراث مصدر أكثر مِن رائع للحديد ولهذا فإنه يُساهم وبشكل فعال في زيادة معدل نمو الشعر وتقوية بصيلاته وتحفيزها على النمو، ومِن الجدير بالذكر أن نسبة فيتامين سي العالية المتواجدة في الكراث تُزيد وبشكل ملحوظ مِن قابلية الجسم لإمتصاص الحديد.

8- تقوية الجهاز العصبي

كي يُحافظ الجهاز العصبي على صحته فإنه يحتاج لبعض العناصر الغذائية والمعادن مثل حمض الفوليك والفسفور وفي الواقع الكراث يحتوي على نسبة عالية مِن هذه المواد ولهذا فإن تناوله بشكل منتظم يُساعد على زيادة التركيز وتعزيز الإنتباه وتحسين قدرة الدماغ على تحليل البيانات والمعلومات.