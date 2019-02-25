شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء.. هرمون الأنوثة الذى تصنعه الخلايا العصبية مهم فى صنع الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث قال العلماء الأستراليون إن هرمون الاستروجين في الدماغ مهم للحفاظ على تواصل الخلايا العصبية وذكرياتها.

ووفقاً للموقع الطى الأمريكى “MedicalXpress”، تصنع الخلايا العصبية في كل من الذكور والإناث هرمون الاستروجين المعروف بـ "هرمون الأنوثة"، وقد أظهر العلماء أنه عندما لا يكون هناك كمية مناسبة منه فى المخ ، فإن الدماغ تفتقر إلى التشابك بين نقاط الاتصال الرئيسية للخلايا العصبية - في الجزء الأكبر من الدماغ ، الذي يسمى "الدماغ الأمامي".

وقال الدكتور "داريل بران" ، رئيس قسم العلوم العصبية والطب التجديدي في كلية الطب بجورجيا في جامعة أوجوستا: "نعتقد أن هذا يدل على أن هرمون الاستروجين له دور واضح في اللدونة المشبكية وتواصل الخلايا العصبية في الذاكرة".

ووجد "بران" وزملاؤه إن الفئران التي لا تصنع أعصابها هرمون الإستروجين كانت تعانى من ضعف الذاكرة المرجعية المكانية وكذلك ذاكرة التعرف وذاكرة الخوف.

وأضاف الباحثون أن استعادة مستويات هرمون الاستروجين إلى منطقة الدماغ ينقذ هذه الوظائف المعوقة.

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