شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور شادى على حسين يشرح طريقة توريد اللثة وأهميتها للحصول على ابتسامة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الابتسامة من أهم معايير الجمال، إذ تساعد الإنسان على الظهور بمظهر لائق وجذاب، لذلك أصبح الوصول إلى ابتسامة جميلة وجذابة حلم يسعى إليه الجميع، ولكن قد يواجه الشخص الذى يبحث عن الحصول على ابتسامة جميلة وأسنان بيضاء بعض المعوقات من بينها وجود اسوداد فى اللثة.

يقول الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، إن بعض المفاهيم الخاطئة تجعل البعض ممن لديهم اللثة السوداء يعتقدون أن السبب وراء ذلك تناول الشيشة والسجائر، ولكن هذا الأمر غير حقيقى، لأن اللثة مثل الجلد يكون فيها خلايا الميلانين التى تسبب بقع سوداء فى اللثة.



إنفوجراف دكتور شادى على حسين يصحح مفاهيم خاطئة عن اسوداد اللثة

دكتور شادى على حسين يوضح طريقة علاج إسوداد اللثة

وأوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريح لـ" الخليج 365 "، أن الادعاء بعدم وجود علاج للنقط السوداء باللثة غير صحيح على الإطلاق، حيث إنه مع التقدم الطبى فى مجال علاج الأسنان يمكن علاج إسوداد اللثة والبقع السوداء بها من خلال استخدام تقنية الليزر التى تزيل خلايا الميلانين، ما يجعل اللثة تظهر بشكل طبيعى.

وتابع الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، أن تلك العملية يُطلق عليها توريد اللثة لأن اللثة تظهر باللون الوردى الطبيعى مرة أخرى، وتظل اللثة مدة 3 سنوات بالصورة الوردية دون تأثير أو ظهور خلايا الميلانين مرة أخرى، حتى فى حالة تناول الشاى والقهوة وجميع المشروبات، مؤكدًا أن "الميلانين" له علاقة بالجلد وقد يظهر إسوداد اللثة لدى أصحاب البشرة السمراء أيضًا، لافتًا إلى أن علاج إسوداد اللثة أحد إجراءات الحصول على ابتسامة طبيعية جميلة.

وأشار الدكتور شادى على حسين، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، إلى أن الحصول على ابتسامة طبيعية يمكن أن يتحقق من خلال الوصول إلى "هوليود سمايل"، والتى يجرى خلالها تجميل الأسنان واللثة، موضحًا أن هوليود سمايل تعتبر تجميل للأسنان واللثة بشكل دائم، وتتم من خلال مجموعة من الخطوات فأحيانا يجد الطبيب أن اللثة تظهر بشكل غير متساوى على جميع الأسنان، فتكون مرتفعة أحيانًا ومنخفضة أحيان أخرى، وبالتالى يتم إعادة تشكيل اللثة بالليزر وكشف السنة من تحت اللثة حتى يكون شكلها جذاب.



إنفوجراف دكتور شادى على حسين يوضح طرق تجميل الأسنان وتوريد اللثة

وفيما يخص مشاكل الأسنان التى تؤثر على شكل الضحكة الطبيعية، قال الدكتور شادى على حسين، إنه قد تكون المشكلة فى اتجاه أو شكل أو لون الأسنان، لافتا إلى أن تعديل اتجاه الأسنان يتم من خلال التقويم، أما إذا كان هناك مشكلة فى الشكل مع الاتجاه فيلجأ حينها للتركيبات لتعديل اتجاه السنة وشكلها لأن التقويم يعدل الاتجاه فقط، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم وجود الثلاث مشاكل السابقة، فإن المريض فى هذه الحالة لا يحتاج إلى "هوليود سمايل"، بل يحتاج إلى تبييض الأسنان فقط أو تركيب قشرة تجميلية.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أن التكنولوجيا الحديثة فى مجال جراحة الأسنان مهمة لأنها قصرت الطريق على الحالة فى الوصول إلى النتائج التى يسعى لتحقيقها، كما أنها مكنت من إعداد تصميم ابتسامة ووضع شكل الأسنان على الوجه لتقييم هل هو مناسب للحالة أم لا، وبالتالى يبدأ الطبيب فى التحرك لاتخاذ خطوات تجميل أسنان الحالة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":