تحذيرات علمية من استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن استخدام الهواتف الذكية أثناء تناول الوجبات الرئيسية، يؤدي إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها. وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون الذي شاركوا في الدراسة، أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم في نفس وقت تناول الطعام، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الأشخاص الآخرين.

وذكرت الدراسة، أنه من شأن التحديق في شاشة الهاتف الذكي، جعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي تناولها عادة.

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وقال مارسيو جلبرتو، المؤلف الرئيس للدراسة التي أجريت بالتنسيق مع الجامعة الاتحادية في البرازيل ومركز طبي في هولندا، إن استخدام الهواتف الذكية، أثناء تناول الوجبات، يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

وأضاف "أصبحت الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مصدر رئيسي لـ"تشتيت" العقل أثناء تناول الوجبة"، لافتا إلى أنه حتى الأطفال يتأثرون بذلك السلوك.

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