شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تكشفها تحاليل الدم بسهولة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للطبيب وعرض شكوى ما عليه، يطلب منك تحاليل للتأكد من جودة صحتك والاطمئنان علي صحتك، وبفضل التقدم الكبير في علم الاختبارات توضح أن هناك العديد من الأمراض التي يمكنك اكتشافها من خلال تحليل الدم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-الأنيميا..من الأمراض التي يسهل إكتشافها من خلال تحليل الدم، فعند طلب الطبيب لصورة دم كاملة، أو نسبة الهيموجلوبين في الدم تستطيع أن تتعرف علي طبيعية إذا كنت تعاني من الأنيميا أم لا، ففي حالة وجود نقص بها عليك أخذ الأدوية التعويضية وتناول الأطعمة التي تزيد من نسبته في الدم.

-فيروس B وC.. من خلال تحليل الدم يمكنك اكتشاف إذا كنت تعاني من التهاب الكبد الوبائي "سي وب"، وفي حالة إكتشاف هذا المرض مبكرا يمكنك علاجه سريعا.

- مرض السكر..يمكنك إعطاء المعمل عينة من الدم وإجراء تحليل تراكمي أو سكر صائم وفاطر، ففي هذه الحالة أنت تستطيع أن تكتشف إذا كنت بالفعل مصاب بهذا المرض أم لا، وفي حالة اكتشافه فعليك الذهاب للطبيب لمتابعة المرض ومعرفة أفضل العلاجات وتنظيم الأكل تجنبا لحدوث أي مضاعفات.

- السرطان..فهناك بعض المؤشرات التي تظهر في تحليل صورة الدم كاملة كخلل في عدد خلايا الدم البيضاء والحمراء، وأيضا تحليل دلائل الأورام، فهي تحاليل تساهم في اكتشاف مرض السرطان.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]