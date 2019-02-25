شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الاكتئاب فى بداياته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤثر الاكتئاب على أي شخص ، في أي وقت ، ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من الاكتئاب، أو إذا كنت في الواقع وحيدًا أو حزينًا، والاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية شيوعا، حيث يصاب به 3 من كل 100 شخص، بحسب ما ذكر موقع net doctor ، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التعامل مع الاكتئاب فى بداياته.



الاكتئاب

１- لا تستسلم

يمكن للاكتئاب أن يشعرك وكأنك تحمل الهموم الثقيلة، لذا من المهم القيام بأشياء كنت قد استمتعت بها سابقاً وبعدها ستتذكر المشاعر السابقة.

２- جرب الأنشطة المضادة للاكتئاب

قد يكون من المفيد أن تتخيل أن جميع الأشياء التي تشعرك بالسعادة، مثل: ممارسة التمارين الرياضية، لأن الرياضة تساعد الجسم على إطلاق هرمونات ومواد كيميائية تسبب الشعور بالسعادة، أو المشى في الطبيعة فى ضوء الشمس قد يساعد على تحسين مزاجك.

３- حافظ على روتين يومى يشعرك بالسعادة

حافظ على روتين يومي جيد للتأكد من أن كل يوم تقوم فيه بشيء تستمتع به، أو قم بشيئًا كنت تأجله وهذا الأمر يعطيك إحساسًا بالإنجاز ويساعد على تحسين مزاجك.



الاكتئاب

４- اهتم بنفسك

الاكتئاب مرض يحتاج إلى الاهتمام بنفسك ورعايتها، حتى تتحسن وتتخلص من هذا الاكتئاب، لذا حافظ على رطوبتك بشرب المياه وتناول وجبات مغذية منتظمة واعط الأولوية لنومك.

５- كن لطيفًا مع نفسك

الطريقة التي نتحدث بها مع أنفسنا يمكن أن تكون قاسية وصعبة وهو ما يزيد من الاكتئاب، لذا حاول أن تكون لطيفا مع نفسك ولا تجلدها على الأخطاء التى قامت بها.

６- اذهب لطبيب

يمكنك الذهاب لطبيب نفسى للتحدث معه عن حالتك إذا كنت تشعر أنك مكتئب حتى يساعدك من خلال العلاج المعرفى السلوكى.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]