شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة هتسببله مشكلة.. 5 علامات أن طفلك لازم يخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة من المشاكل التى يجب الانتباه لها، وعدم تجاهلها لتجنب المشاكل الصحية الخطيرة التى تترتب عليها فيما بعد، فى هذا التقرير نتعرف على الأعراض التى تظهر أن طفلك لديه مشكلة بسبب زيادة الوزن، بحسب ما ذكر موقع share care



السمنة

ومن المشاكل الصحية التى قد تصيب طفلك فيما بعد بسبب السمنة:ارتفاع نسبة الكولسترول، الربو، ضعف المناعة، التهاب المفاصل، السرطان وأمراض القلب والسكري .

ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية الأمريكية فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى بعد الجراحة، علاوة على تأثير السمنة على الصحة النفسية للطفل بسبب مضايقات زملائه له بسبب وزنه الزائد.



زيادة الوزن عند الاطفال

علامات تحذر من سمنة طفلك

يعتقد بعض الآباء والأمهات أن سمنة الطفل هى مجرد مرحلة مؤقتة ولكن هذا خطأ ويجب التوجه لطبيب طفلك إذا ظهرت علامات التحذير التالية

-الشخير في الليل، أو مشكلة في النوم.

- صعوبة غلق أزرار البنطلون.

-ضيق في التنفس.

-الإعياء والتعب.

- صعوبة في ممارسة الرياضة أو صعود الدرج.

ويساعدك طبيب الأطفال على فهم مدى خطورة وزن طفلك، حيث إن الطفل يعاني من زيادة الوزن عندما يكون مؤشر كتلة الجسم لديه أعلى من 85%، والسمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم عند أو أعلى من 95%".

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