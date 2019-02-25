شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه طالع من دور قرحة.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرحة الهضمية من المشكلات التى يعاني منها الكثير منا، فهي عبارة عن قرحة مؤلمة بالمعدة ولأنها بالمعدة فلابد من أن تكون عاداتك الغذائية متوائمة مع القرحة ومصاحبة لها حتى لا تهيجها.



قرحة 6

وفقًا لتقرير نشره موقع verywellhealth فإن علاج القرح الهضمية يعتمد بالمقام الأول على الاهتمام بعادات صحية وتناول أطعمة صحية والبعد عن كل ما يهيج الأمعاء، بعض أنواع البكتيريا تكون سببًا فى الإصابة بالقرح الهضمية كالحلزونية، فضلاً عن أن تعاطي الأدوية الكثيرة أو نوعيات معينة منه يتسبب أيضًا فى زيادة حدة القرح الهضمية.



قرحة

وينصح التقرير المرضي الذين تم علاجهم للتو من القرح الهضمية بضرورة اتباع نصائح يومية على مدار حياتهم لتجنب ارتجاع هذه القرح الهضمية مرة أخرى، أو زيادة حدتها بالعادات والمأكولات غير الصحية.

ومن أبرز هذه النصائح:

تناول وجبتك الأخيرة فى اليوم قبل النوم بحوالي ما يزيد عن الثلاث ساعات.

الراحة والهدوء واسترخاء الجسم قبل تناول الوجبات وبعد الانتهاء منها لعدة دقائق مفيد جدًا فى تحسين عمل المعدة وتقليل حدة الالتهابات

اقضم طعامك جيدًا وافرمه جيدًا بين أسنان وامضغه مضغا جيدًا.

لا تتناول طعامًا وأنت نائم أو مسترخي أو مستلقي، بل كن مستقيمًا ومعتدل الجلسة تمامًا حتي الانتهاء من الطعام

تجنب الكحوليات التى تهيج المعدة

تجنب الشيكولاتة والطعام الحار والقهوة والصودا

ابتعد عن الكربوهيدرات العالية الدهن كالكعك والبسكويت