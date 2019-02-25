شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شمع العسل أهمها تقوية الذاكرة وزيادة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أربعة آلاف سنة، كان يستخدم شمع العسل كدواء للايورفيدا التقليدية، حيث كان يُعتقد أنه يكون فعالاً في علاج اختلالات الجسم، كما أن الفراعنة كانوا يستخدمونه منذ أكثر من خمسة آلاف سنة موضعيًا لعلاج الجروح.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يعتقد الإغريق القدماء أن تناول شمع العسل يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول.



فوائد شمع العسل

وتوصى منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول شمع العسل يوميًا كعلاج طبيعي للسعال، حيث إن شمع العسل يحتوي على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، لكنه عني بمضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات وله آثار مهدئة.

وأشارت دراسة أجريت عام 2007 من قبل باحثون من جامعة بنسلفانيا كوليدج للطب أن العسل يقلل من السعال الليلي ويحسن نوعية النوم لدى الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي أفضل من أدوية السعال أو أي علاج آخر.



فوائد شمع العسل

ويتكون العسل من الجلوكوز، الفركتوز، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفات والكلور، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

ومستوى الرقم الهيدروجيني الحمضي يكون بين 3.2 و 4.5 وهو ما يساعد على منع نمو البكتيريا، في حين أن المكونات المضادة للأكسدة تنظف الجذور الحرة، والخصائص الفيزيائية من العسل تختلف باختلاف النباتات المحددة التي تم استخدامها لإنتاجه، وكذلك محتوى المياه.

فوائد شمع العسل

1. يخفف الحساسية

يعتبر شمع العسل من أقوى مضادات الأكسدة إضافة إلى أنه يحتوي علي مضادات للالتهابات تجعله فعالا في تهدئة السعال قد أدى إلى الاعتقاد أنه يمكن أيضًا يقلل أعراض الحساسية الموسمية.

2. يعزز الطاقة طبيعيًا

شمع العسل هو مصدر ممتاز للطاقة حيث تحتوي كل ملعقة طعام منه علي 17 جرامًا من الكربوهيدرات، ويدخل مباشرة في مجرى الدم ويمكن أن يحقق دفعة سريعة من الطاقة، كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعمل كمصدر للطاقة على المدى القصير، لا سيما في التمارين الرياضية التي تعتمد على التحمل لفترة أطول.



فوائد شمع العسل

3. يقوي الذاكرة

يحتوي العسل علي المواد المضادة للأكسدة التي قد تساعد على منع تلف وفقدان خلايا الدماغ.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2011 نشرت في مجلة سن اليأس، أن ملعقة يوميًا من العسل قد تعزز الذاكرة للنساء بعد سن اليأس، والتي يمكن أن توفر علاجا بديلا لتراجع الذاكرة المرتبطة بالهرمونات.

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