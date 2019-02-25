اضرار زيت الزيتون عند الافراط فى تناوله منها حصوات المرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت الزيتون من أفضل الزيوت الصحية التى يمكنك استخدامها كبديل للزيوت الأخرى والسمن وغيرها، ولكن مثلما لزيت الزيتون فوائد صحية، فإن هناك أضرار لزيت الزيتون نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "style craze".



اضرار زيت الزيتون

اضرار زيت الزيتون

زيت الزيتون يمكن أن يكون له آثار جانبية تؤثر على صحتك، وهذه الأضرار هى



حب الشباب من اضرار زيت الزيتون

يسبب حب الشباب

الاستخدام المفرط لزيت الزيتون يمكن أن يضر بشرتك ويزيد من ظهور حب الشباب، لأن زيت الزيتون ثقيل ولا يتم امتصاصه بسرعة في بشرتك ويخلق طبقة سميكة على الجلد، ما يؤدي إلى انسداد المسام، لذا إذا قمت بوضعه على بشرتك بشكل متكرر تلتصق به كل الأوساخ والغبار، وهو ما يمهد لظهور حب الشباب والبثور.



اضرار زيت الزيتون يسبب الحساسية

يسبب الحساسية

العديد من الناس يظهرون حساسية حادة لزيت الزيتون، مثل التهاب الجلد، الإكزيما، والحساسية التنفسية، لذا إذا كان زيت الزيتون يسبب الحساسية لك، يجب أن تبتعد عنه تمامًا.



اضرار زيت الزيتون انه يسبب الطفح الجلدى

يسبب الطفح الجلدى

يجب على الأشخاص ذوي البشرة الدهنية تجنب زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون عندما يوضع على البشرة الدهنية يزيد من إنتاج الزيوت والدهون، وهذا يمكن أن يسبب تهيجا شديدا وطفحا جلديا واحمرارا على جلدك.



اضرار زيت الزيتون وما يسببه من امراض

الإفراط فى استخدامه قد يسبب أمراضا

زيت الزيتون هو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، حيث تحتوي كل ملعقة من هذا الزيت على حوالي 14٪ من الدهون المشبعة و120 سعرة حرارية، لذا فإن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون غير المعالج يمكن أن يزيد من مخاطر الأمراض مثل: تصلب الشرايين، السمنة، النوبات القلبية، السكتة الدماغية، سرطان الثدي، وسرطان القولون.

يزيد خطر الأمراض المرتبطة بالدهون

غالبًا ما يتم تكرير زيت الزيتون أو هدرجته جزئيًا تحت حرارة وضغط عاليين، وهذه العملية تحرق أحماض أوميجا 3 الدهني الصحي الموجود في الزيتون، كما أنه يؤثر على مستويات الكولسترول في مجرى الدم من خلال تقليل الكولسترول الجيد وزيادة مستوى الكولسترول السيء، وهذا الأمر على المدى الطويل يثير خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



خفض السكر من اضرار زيت الزيتون

يخفض سكر الدم

هذا الزيت يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم إلى ما دون المستوى الطبيعي، كما أنه يزيد مقاومة الأنسولين، لذا فإن الإكثار من استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يجعلك عرضة لعدة مضاعفات صحية، مثل نقص السكر في الدم، التعرق، الارتعاش، الضعف ، وغيرها.



خفض ضغط الدم من اضرار زيت الزيتون

يخفض ضغط الدم

من المعروف أن زيت الزيتون يحافظ على صحة قلبنا، ولكن وجدت الدراسات أن الإفراط في استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يسبب هبوطًا في ضغط الدم، حيث نصبح عرضة للعديد من المشاكل مثل الدوخة، والدوار، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي.

يسبب الالتهاب

يرفع زيت الزيتون من الدهون، ويزيد من فرص الإصابة بالتهاب في أجسامنا، ويحتوي على كمية عالية من حمض الأوليك (حوالي 78 ٪) الذي يزيد من حجم الالتهاب.



حصوات المرارة من اضرار زيت الزيتون

حصوات المرارة

واحدة من الآثار الجانبية الخطيرة لزيت الزيتون عند الإفراط فى تناوله انسداد المرارة بالحصوات المؤلمة، حيث ينتج الكبد لدينا الصفراء، التي تتراكم داخل المرارة، ولكن عندما يحتفظ جسمنا بالدهون الزائدة، مثل زيت الزيتون في نظامنا الغذائي اليومي، فإن هذه المادة الصفراء المخزنة تبدأ في إفراز الدهون وهو ما يؤدي في النهاية إلى تكون حصوات المرارة.



الاسهال من اضرار زيت الزيتون

يسبب الإسهال

الإفراط في زيت الزيتون يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل مثل الإسهال، بسبب الخصائص الملينة لزيت الزيتون.