الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

أظهرت دراسة صينية حديثة، أن الإكثار من تناول خضروات الثوم والبصل، يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وراقب الباحثون في المستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية، 833 مريضًا بسرطان القولون والمستقيم من الرجال والنساء، وقارنوا عاداتهم الغذائية مع 833 شخصًا لا يعانون من المرض، ويتطابق المجموعتين في العمر والجنس ومحل الإقامة.

وجمعت المعلومات الديموغرافية والغذائية من خلال المقابلات الشخصية، ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79% لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الثوم والبصل والكراث مع من استهلكوها بكميات قليلة.

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قال الدكتور تشى لي، قائد فريق البحث "وجدنا أنه كلما ازدادت كمية خضروات الثوم والبصل والكراث كانت الحماية ضد سرطان القولون والمستقيم أفضل بشكل عام، وسلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل في أسلوب الحياة، وهذا يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة".

ويعد سرطان القولون والمستقيم، ثاني أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا، حيث يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويًا , ومن المتوقع إصابة أكثر من 2.2 مليون شخص بسرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضًا باسم سرطان الأمعاء، في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

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