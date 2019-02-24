شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن الصداع التوترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع التوترى من أصعب أنواع الصداع الذى يسبب ألم شديد وضيق وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى قد يكون ذلك بسبب الجيوب الأنفية أو التعرض للاكتئاب والضغط النفسى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الصداع التوترى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic



صداع توترى

س: ما هى أسباب الإصابة بالصداع التوترى؟

ج: لا يوجد سبب محدد للإصابة بالصداع التوترى فقد يكون ذلك بسبب تقلصات العضلات والوجه والرقبة، أو نتيجة الإصابة بالتوتر والاكتئاب ومشاكل الجيوب الأنفية.

س: ما هى أعراض الإصابة بالصداع التوترى؟

ج:

1: ألم شديد فى الرأس.

2:الشعور بالضيق والضغط على الجبهة ومؤخرة الرأس.

3:الشعور بألم شديد عند لمس فروة الرأس والرقبة وعضلات الكتف.

4: الدوخة والدوار وعدم القدرة على بذل أى مجهود.



صداع

س: ما هو علاج الصداع التوترى؟

1:تساعد تمارين الاسترخاء على الحد من الصداع التوترى وذلك من خلال التنفس العميق والتأمل واسترخاء العضلات التدريجى.

2:الحصول على قسط كافى من النوم.

3: الامتناع عن التدخين.

4: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5: تناول وجبات متوازنة ومنتظمة.

6:الإكثار من شرب المياه.

7:تقليل الكافيين والكحول والسكريات.

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