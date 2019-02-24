شكرا لقرائتكم خبر عن الوسواس القهرى..كيف تتحول أفكارك لأفعال لا يمكن السيطرة عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو مرض نفسي شائع وخطير، حيث يعاني المريض من افكار متكررة ووساوس ومخاوف يتبعها أفعال قهرية لا يمكن السيطرة عليها، بحسب ما ذكر موقع net doctor



الوسواس القهرى

والهواجس أو الوساوس هي أفكار مزعجة وغير مرغوبة تجعلك لا تتوقف عن التفكير فيها، وهذه الهواجس تختلف عن المخاوف اليومية العادية التى تنبع من مشاكل بسيطة.

ومن أمثلة الهواجس الخوف من الأوساخ والجراثيم، أو الإصابة بالفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو ترتيب الأشياء بطريقة وشكل محدد أو الخوف من التصرف بشكل سئ في الأماكن العامة ، يمكن أن يكون الهوس حول أى شيء.



ما هى الأفعال القهرية؟

وسواس قهرى ما هى الأفعال القهرية؟ الأفعال القهرية هي أفعال جسدية متكررة أو طقوس عقلية يتم إجراؤها بشكل متكرر لمحاولة التخلص من القلق الناتج عن الهواجس.

غالباً ما تتداخل مع الحياة اليومية العادية - على سبيل المثال ، غسل يديك عشرات المرات في اليوم – بسبب الخوف من الجراثيم أو فحص الأبواب بشكل متكرر للتأكد من أنها مغلقة، والتنظيف القهري، والعد ، والتنظيم.