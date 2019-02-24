شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالحرنكش.. هيحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحرنكش.. يعد من الفواكه المالحة المحتوية علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين "أ وe"، وهذا ما يجعله مفيدا لصحة الجسم، ولذا خلال دلع جسمك التي يقدمها ”الخليج 365” لقراءة سنتعرف علي فوائده العديدة، وذلك وفقا لموقع " verywellhealth". فوائد الحرنكش -من أفضل الأطعمة التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المحتمل حدوثها كنزلات البرد، وذلك يرجع لاحتوائها علي مضادات الأكسدة التي تساهم في ذلك.

-تنشيط الذاكرة، وتجديد خلايا المخ، وهذا يساهم بشكل كبير في التفوق الدراسي، ولذا فهو من الأطعمة المهمة خلال مرحلة الدراسة.

-يحد من الإصابة بمرض السرطان.

-يحافظ علي صحة العين، ويحد من الإصابة بقصر أو طول النظر.

-يساعد علي التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلي إحتوائه علي نسبة عالية من الألياف التي تخلصك من الوزن الزائد، وتزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

-من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي نسبة السكر بالدم، وتحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-يحمي الكبد من الإصابة بالتليف.

-يحافظ علي صحة الكلي ويحد من تعرضها بأي أضرار.

-يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم.