شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول الجمبرى.. وعدد السعرات الحرارية والدهون به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجمبرى من أفضل المأكولات البحرية التى يحبها الكثيرون، كما أنه له فوائد صحية عديدة، ولكن ما حقيقة احتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول وما فائدته الصحية.

ذكر موقع women health أن ١١٤ جراما من الجمبرى المطبوخ يحتوى على:



الجمبرى

112 سعرة حرارية، ٢٧ جرام من البروتين.

0.32 جرام من الدهون الصحية، ٢٣،. جراما من الكربوهيدرات،١٢٦ جرام من الصوديوم.

مع جرعات عالية من السلينيوم والحديد واليود والفوسفور والنياسين والزنك والمغنيسيوم، كما يحتوي على كمية صغيرة من دهون أوميجا 3 وأوميجا 6 ، التى تعزز صحة الدماغ والقلب، كما أن الجمبري يحتوي على مضادات أكسدة كاروتينويد تُسمى astaxanthin ، مما يقلل من علامات الشيخوخة ويساعد في الحفاظ على البصر.



جمبرى

لجني الفوائد الصحية ، توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك غير المقلية أو المأكولات البحرية في الأسبوع ، الجمبري يمكنه ملء هذه الحصص بتناول حوالي ستة إلى تسعة من الجمبري.



هل الجمبرى يحتوى على الكوليسترول؟ هل الجمبرى يحتوى على الكوليسترول؟

مثل معظم أشكال البروتين الحيواني ، الجمبرى مرتفع في الكوليسترول، ولكنه أعلى في نسبة الكولسترول مقارنة بمعظم المأكولات البحرية ، ولكن الكولسترول الغذائي له تأثير ضئيل على الكوليسترول في الدم".

ويجب الانتباه إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لذا توصي جمعية القلب الأمريكية بأقل من 300 ملج من الكوليسترول في اليوم ، ويحتوي الجمبرى على 161 ملج من الكوليسترول لكل ١١٤ جراما من الجمبرى، لذا يمكن تناوله مع الانتباه للكمية.