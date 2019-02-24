شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التلفزيون على صحة الدماغ والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلفزيون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كثير منا يقضى أمامه بالساعات يشاهد المسلسلات والافلام تلو الآخر دون رادع، وفقا لتقرير نشره موقع rebuildingchampions فإن التلفزيون أحد أهم الوسائل التى قد تضر الصحة نتيجة مشاهدته بكثافة وتناول الطعام أمامه وممارسة الأنشطة اليومية أثناء مشاهدته.



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وأوضح التقرير أن مشاهدة التلفزيون لأكثر من 3 ساعات يوميا يزيد من فرص الإصابة بمخاطر صحية عديدة، تسبب الكثير من المشكلات، ومن بينها أن الدراسات قد أثبتت أن أبرز أضرار التلفزيون أنه يرفع فرص خطر الوفاة المبكرة عند من يشاهدونه بكثرة، عن اولئك اللذين لا يشاهدونه أكثر من ساعة يوميا.

من أبرز أضرار التلفزيون أنه يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب والأورام السرطانية ، وذلك لكثرة الجلوس أمامه وعدم تحريك الجسم أو القيام بأنشطة لما يقارب الساعات أما شاشته، فالتلفزيون له تأثير كبير ومباشر علي كيمياء الدماغ لمن يشاهده، وتدريجيا وبالاعتياد على مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يصبح دماغ الإنسان فى حالة سلبية استقرائية، وهو ما يجعل كيمياء الدماغ تتأثر سلبا، وهو ما يجعل هناك مناطق كثيرة في المخ فى حالة خدر نتيجة عدم التفاعل، مما يضر بشكل كبير بالقدرات الدماغية خاصة عند الأطفال.



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أضرار التلفزيون الكثيرة

ومن أبرز أضرار التلفزيون أنه يساعد على الإضرار بعينيك، خاصة عيون الأطفال التى تكون أكثر حساسية وبالطبع فالأطفال يجلسون لساعات طويلة أمام التلفزيون ما يجعلهم فى خطر داهم على صحتهم وعينيهم، ومن أبرز أضرار التلفزيون على العين أنه يتسبب تدريجيا فى الإصابة بإجهاد العين، والذى ينتج عن زيادة عدد ساعات الجلوس أمام هذه الشاشة، خاصة وإذا كنت تقترب منها كثيرا، وهى من العادات الغير صحية.



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ومن أضرار التلفزيون وفقا لتقرير نشره businessinsider أنه يؤثر علي مدي قدرتنا على التمتع بنوم هانئ طويل ومتواصل، وهو ما يحدث نتيجة تقليله لافراز الميلاتونين نتيجة المشاهدة المستمرة للأضواء المنبعثة من هذا الجهاز على الدوام، ولذا فيصبح التلفزيون أحد أهم مسببات الشعور بحالة من الأرق ليلا وعدم القدرة على الحصول على النوم الجيد.

ولكثرة أضرار التلفزيون الصحية، ينصح هذا التقرير بضرورة البعد عن مشاهدة التلفزيون قبل ساعة على الأقل من ميعاد نومك، والبعد بشكل عام إمكن عن مشاهدته بعد السعة السادسة مساءا

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