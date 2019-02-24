شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نزيف الدم في البول.. أهمها حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رؤية الدم في البول يمكن أن يكون أمر مزعج للغاية، بينما في حالات كثيرة يكون السبب غير ضار، ويتم إكتشاف الدم فى البول فقط تحت المجهر عندما يقوم الطبيب باختبار البول، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.



اسباب الدم فى البول

أعراض نزيف الدم في البول

وتشمل اعراض الدم فى البول:

تغير لون البول إلى اللون الأحمر الفاتح

ظهور دم بعد التبول

وغالبًا ما يحدث البول الدموي دون علامات أو أعراض أخرى.



اسباب الدم فى البول

وأشار الباحثون على أن بعض الأدوية ، مثل الملين Ex-lax ، وبعض الأطعمة ، بما في ذلك البنجر والتوت ، يمكن أن تتسبب في تحول لون البول إلى اللون الأحمر، وقد يتغير التغير في لون البول الناتج عن المخدرات أو الطعام أو التمارين خلال بضعة أيام.

يبدو البول الدموي مختلفًا ، ولكن قد لا تتمكن من معرفة الفرق، ومن الأفضل أن ترى طبيبك في أي وقت ترى فيه لونًا أحمر اللون.

التهابات المسالك البولية.

أسباب نزيف الدم في البول

تحدث هذه عندما تدخل البكتيريا جسمك من خلال الإحليل وتتضاعف في المثانة، ويمكن أن تشمل الأعراض الرغبة المستمرة في التبول ، والألم والحرق مع التبول ، والبول شديد البرودة.

عدوى الكلى (التهاب الحوض والكلية).

يمكن أن يحدث هذا عندما تدخل البكتيريا الكلية من مجرى الدم أو تنتقل من حالبك إلى الكلية، والعلامات والأعراض غالباً ما تكون مشابهة لعدوى المثانة ، على الرغم من أن عدوى الكلى هي أكثر عرضة للتسبب في الحمى وألم في الجانبين.

المثانة أو حصى الكلى.

في بعض الأحيان ، تشكل المعادن الموجودة في البول المركز بلورات على جدران الكلى أو المثانة، وبمرور الوقت ، يمكن أن تصبح البلورات أحجارًا صلبة صغيرة.

تضخم البروستاتا.

غدة البروستاتا - التي هي أسفل المثانة وتحيط الجزء العلوي من الإحليل - غالباً ما تتوسع مع اقتراب الرجال من منتصف العمر، وثم تضغط على مجرى البول ، مما يعوق تدفق البول جزئياً.