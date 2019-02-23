انت الان تتابع موضوع تعديل طريقة اعداد الاطعمة لتناسب قدرة المسن على المضغ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أحد التحديات المستمرة لمقدمي الرعاية الصحية الحاجات الغذائية لكبار السن ، يحتاج الكبار الأكبر سنا إلى توازن مختلف العناصر الغذائية لضمان الصحة الجسدية والعقلية ، بالإضافة إلى الأغذية التي يمكن اعتبارها تتداخل أو تتفاعل مع الأدوية التي يتناولها كبار السن ، علاوة على كل ذلك قد يواجه المسنون صعوبة في معالجة بعض الأطعمة ، حيث أن حواس الشم والذوق تصبح أضعف مع التقدم في السن ، كل هذا يمكن أن يضيف إلى الإحباط الكبير لمقدمي الرعاية وأفراد الأسرة الذين يحاولون تزويد الأحباء الأكبر سنا بما يكفي من الغذاء ، ولسوء الحظ يمكن أن تكون الوجبات الصحية العليا خالية من النكهة مما يتسبب في النفور منها .

البدائل المغذية ونصائح للطبخ لكبار السن

إضفاء النكهة دون إضافة الملح

الأعشاب الطازجة والتوابل والبصل والثوم والزنجبيل أو النكهات الحمضية مثل الحمضيات أو الخل يمكن أن تضيف نكهة مكثفة من دون الاعتماد على إضافة الملح .

دمج الأطعمة الرطبة الناعمة مثل الحساء مع الأطعمة

التغيرات الفسيولوجية لكبار السن عند تقدمهم في السن يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في المضغ والبلع – نتيجة لخفض اللعاب وكذلك وضعف الأسنان مثل أطقم الأسنان أو الأسنان المفقودة ، لذا فالأطعمة الرطبة لا تتطلب الكثير من المضغ ، يمكن إعداد العديد من الحساء واستخدامه في الترطيب .

تعلم الطبخ

هناك دروس الطبخ المصممة خصيصا لمقدمي الرعاية لكبار السن ، وتعليم المهارات الأساسية للطهي صحي ، وتقديم وجبات لذيذة والتي تلبي الاحتياجات الغذائية للمسنين ، تحقق من وجود مدارس للطهي في الجوار أو البحث عن برامج التعليم المجتمعي أو البحث عنها أون لاين .

استبدال البطاطا للكريمة في الأطباق الدسمة

تحتوي الكريمة على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية ، فعلى الرغم من طعمها الجيد ، لحسن الحظ يمكن الحصول على نفس الشعور عن طريق إضافة بطاطس مقشرة ومقطعة أثناء الطهي ، بمجرد الطهو سيكون لديك حساء بنسيج دسم ولكن تقريبا خال من أي دهون .

اختيار وصفات

اشترِ كتابًا للطبخ بسيط لكبار السن أو مجلة طعام تحتوي على الكثير من الصور واسمح لمن تحب أن يختار وصفات جذابة له .

وجبات الطفولة

واحدة من المشاكل التي قد يواجهها مقدمو الرعاية هي نقص الشهية أو الاهتمام بتناول الطعام ، ولحسن الحظ ، فإن أبحاث التغذية قدمت بعض الأفكار حول كيفية معالجة هذه المشكلة ، فوفقا لدراسة أجريت عام 2012 في السويد ، “من الصعب تغيير العادات والتفضيلات التي تتشكل أثناء الطفولة والشباب في حياة الكبار” ، وهذا يعني أن كبار السن غالبا ما ينجذبون نحو الأطعمة التي نشأوا معها ، لذا ، فإن الخيار هنا هو الاعتماد على الأطعمة التي اعتادوا تناولها عندما كانوا أصغر سنا ، أو تكرار وصفات يحبونها بشكل خاص .

استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الجيدة

النظام الغذائي الصحي للقلب لا يعني أن كبير السن لا يستطيع أكل أي دهون على الإطلاق ، فالمفتاح هو تجنب الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة ، واستبدالها بدهون أحادية غير مشبعة لتساعد على زيادة الكولسترول “الجيد” وتحمي من أمراض القلب ، وتشمل بعض مصادر الدهون الجيدة زيت الزيتون والأفوكادو والسلمون وبذور الكتان وزيت الكانولا والمكسرات وحليب الصويا والتوفو .

وجبات المكملات الغذائية مع وجبات خفيفة صحية وعصائر

العصائر هي واحدة من أفضل الطرق للحصول على فوائد الفواكه والخضار الإضافية ، خاصة إذا كنت تجد صعوبة في جعل كبير السن لديك يأكل طعامه اليومي ، العصائر لذيذة وحلوة وسهلة الشراب ، مما يجعلها مثالية لكبار السن الذين لديهم مشاكل مع صحة الفم ، كما أنها طريقة رائعة لزيادة كمية الترطيب والماء .

التوقف عن استخدام الأدوات

إن الإحباط الناجم عن عدم القدرة على استخدام الملعقة أو الشوكة أو السكين يمكن أن يجعل بعض كبار السن لا يرغبون في تناول الطعام على الإطلاق ، ولمساعدتهم على تناول الطعام بسهولة أكبر ، قم بتقديم الأطعمة التي يمكن تناولها دون أي أدوات.

مثل بعض الاقتراحات :

شرائح الدجاج

أصابع السمك

الخضار على البخار أو الخام مثل الجزر أو البروكلي أو شرائح الفلفل الحار أو قطع الخيار

الكفتة

إضافة الأطعمة الطبيعية بشكل طبيعي بدلا من السكر

يميل الكبار المسنون إلى الاحتفاظ بالقدرة على التمييز بين الأذواق الحلوة ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة ، فبدلاً من إضافة السكر ، جرب زيادة الحلاوة على الوجبات باستخدام الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي مثل الفواكه .