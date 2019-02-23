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جدة - بواسطة طلال الحمود - في معارك نشبت بين الجانبين مع مسلحي قبائل حجور في مديرية قارة بمحافظة حجة شمال غربي البلاد و مواجهات عنيفة بعد أن أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تفجير الوضع شرق مديرية قارة وفتحها جبهة جديدة فيها

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