شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البصل والكراث والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الأشخاص الذين يتناولون البصل والثوم من الروائح الكريهة التى قد تسبب لهم الإحراج خاصة فى العمل، لكن الآن لديك الكثير من الأعذار لإضافة البصل والثوم والكراث إلى نظامك الغذائى لقدرتهم على حمايتك من السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون صينيون أن خضروات الأليوم التى تشمل الثوم والكراث والبصل المعمر تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وفى كل عام يتم تشخيص 42 ألف من البريطانيين بمرض سرطان الأمعاء، ويقتل أكثر من 16 ألفا، لكن الأبحاث تشير إلى أن بصلة صغيرة فى اليوم يمكن أن تكون كافية لمنعه.

ووجدت الدراسة التى أجريت على أكثر من 1600 رجل وامرأة أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام البصل والثوم، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 79% من أولئك الذين لم يتناولونه قط.

وقد ثبت سابقا أن المركبات النشطة بيولوجيا فى "خضروات الآليوم" التى تشمل البصل والثوم والكراث تحمى ضد سرطان الثدى وسرطان البروستاتا.

وأضاف الدكتور "زهى لى" من المستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية فى شنيانغ، وهو مؤلف كبير للدراسة الأخيرة: "كلما زادت كمية خضروات الأليوم، كلما كانت الحماية أفضل".

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