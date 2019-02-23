انت الان تتابع موضوع رياضة شد البطن بعد الولادة القيصرية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الولادة القيصرية هي عملية جراحية يتم فيها إجراء شق جدار البطن لإخراج الطفل بسرعة وأمان ، وتكون الولادة القيصرية ضرورية في بعض الأحيان من الناحية الطبية ، ولكن وقت التعافي منها أطول قليلا من الولادة المهبلية ، لهذا السبب يجب توخي الحذر ، يجب على الأمهات الحصول على موافقة الطبيب قبل العودة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .
بعض العضلات الرئيسية تتطلب تمارينا بعد الحمل ومنها العضلات البطنية المستعرضة ، وهي العضلات التي تشبه المشد والتي تلتف حول خط الوسط إلى العمود الفقري ، وعضلات قاع الحوض ، والعضلات أسفل الظهر والبطن .
تمارين بعد الولادة القيصرية
التنفس البطني
هذا التمرين هو أسلوب رائع للاسترخاء ، كما أنه يساعد على إعادة تدريب العضلات الأساسية للعمل معًا أثناء الأنشطة اليومية .
الاستلقاء على ظهرك أو على سرير مريح أو أريكة .
ضعي يديك على بطنك وارخي جسمك .
خذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك ، واشعري أن بطنك تتوسع في يديك .
اخرجي من فمك الهواء أثناء الزفير ، واسحبي بطنك نحو العمود الفقري ، بعد امساك الهواء لمدة 3 ثوان .
كرري هذا من 5 إلى 10 مرات ، 3 مرات في اليوم .
تمارين كيجل
هناك طبقة من النسيج الضام تسمى اللفافة تربط عضلات البطن بأرضية الحوض وتساعدهم على العمل معًا للحصول على الأداء الأمثل ، ويعتبر تمرين كيجل تمرينًا ممتازًا لتعزيز عضلات قاع الحوض ، وقد ثبت أنها تقلل من سلس البول بعد الولادة .
اجلسي على حافة كرسي مع وضع قدميك على الأرض .
ضمي عضلات قاع الحوض ، ويجب أن تشعري أنك تحاولي كبح تدفق البول .
تخيلي أنك تقبضي كل فتحات المهبل والشرج والإحليل .
ابقي على هذه القبضة لأطول فترة ممكنة ، فلتبدئي بـ 5 ثوانٍ وحاولي الزيادة .
خذي نفسًا عميقًا ثم استنشقي الهواء واسترخى .
حاولي عمل تمرين كيجل في مواقف مختلفة مثل الوقوف أو الاستلقاء على جانبك .
قومي بآداء التمرين من 8 إلى 12 مرة مع راحة لمدة دقيقتين ، كرري هذا مرتين في اليوم .
الجلوس استنادا للجدار
هذا التمرين وسيلة ممتازة للحصول على انسجام جميع العضلات للعمل معا ، عضلات الفخذ ، وأوتار الركبة ، وعضلات قاع الحوض ، والجزء السفلي من الظهر
الوقوف على بعد 1 إلى 2 قدم من الحائط .
الميل ببطء نحو الجدار ، ويكون ظهرك متكئا على الجدار ، ويكون شكلك كأنك في وضع الجلوس ، ويجب أن يصنع الوركين والركبتين 90 درجة لبعضهما البعض .
خذي نفسًا عميقًا وأثناء الزفير ، أشعري كما لو كنت تضغطين على زر بطنك نحو الجدار .
للحصول على فائدة إضافية ، قومي بضم قاع الحوض عن طريق القيام بتمرين كيجل أثناء عمل هذا التمرين .
اجلسي لأطول فترة ممكنة ، ثم راحة 1 دقيقة ، ثم كرريه 5 مرات .
التدليك
يداوي التدليك آثار الولادة القيصرية ، حيث يمكن أن تلتصق طبقات الجلد مع بعضها البعض ، مما يحد من نطاق الحركة ، قد تؤدي هذه الالتصاقات إلى مشاكل مستقبلية مثل تكرار البول أو ألم في الظهر أو الورك ، ولذا يساعد تدليك منطقة الجراحة إلى التخلص من الالتصاقات والتئام الأنسجة ، ابدئي فقط بتدليك الجرح بعد مثولك للشفاء .
قومي بالاستلقاء على ظهرك وأصابعك ضعيها فوق الندبة ، واسحبي الجلد بأطراف أصابعك حول مكان الجرح مع مراقبة حركته ، حاولي جعله ينزلق لأعلى ولأسفل وعلى الجانبين ، لاحظي ما إذا كان يتحرك بسهولة أكبر في اتجاه واحد عن اتجاه آخر ، حركيه ببطء ذهابا وإيابا ، ابدئي بلطف وتدريجيا حتى تشتدي في التدليك ، حركي الندبة لأعلى ولأسفل ، ونحو الجوانب ، وحتى حولها في دوائر ، فالحركات الصغيرة أفضل ، ولكن إذا كانت الندبة مؤلمة ، فتوقفي وحاولي مرة أخرى في وقت لاحق ، عندما تشعرين بالراحة ، يمكنك إجراء هذا التدليك مرة واحدة في اليوم .
تأكدي من استشارة طبيبك قبل الانخراط في ممارسة الرياضة بعد الولادة ، دائما ابدئي بحركات صغيرة ثم تدرجي ، وتجنبي الأنشطة التي تضع الكثير من الضغط على عضلات البطن ومفاصل الورك إن أمكن ، واستشيري أخصائي علاج طبيعي أو أخصائي تمارين ما بعد الولادة ، إذا لاحظت زيادة في النزيف ، أو التعب ، أو التهاب منطقة الندبة ، عندها توقفي واطلبي المساعدة الطبية .
وبشكل عام ، يجب ألا تبدئي ممارسة التمارين الرياضية إلا بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الجراحة ، ويجب عليك دائمًا مراجعة طبيبك قبل البدء ، وعليكي بممارسة التمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو البيلاتس أو السباحة .
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