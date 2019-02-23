دراسة توضح أن التدريبات القصيرة عالية الكثافة أكثر فعالية لفقدان الوزن

توصلت دراسة حديثة إلى أن القيام بتمارين قصيرة من التمارين عالية الكثافة يمكن أن يكون أكثر فاعلية لفقدان الوزن من التدريبات المعتدلة.

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وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن بحث العلماء في الفوائد الصحية للتمرينات القصيرة عالية الكثافة في ظروف متعددة في الماضي، مع دراسة نتائج البحوث السابقة التي أكدت أنه يمكن أن تساعد تلك التمارين في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التمرينات القصيرة عالية الكثافة تتكون من حركات سريعة، مع فترات راحة قصيرة، ويمكن القيام بذلك أثناء الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات أو القيام بأشكال أخرى من التمارين القلبية.

وعلى الرغم من الفوائد المعروفة للتمرينات على فترات قصيرة، قد لا يزال غير معروف مدى اهميتها من أجل إنقاص الوزن ، كما أن ممارسة هذه التمرينات لفترات أطول من الوقت هو أفضل طريقة للشروع في ذلك.

وذكرت الصحيفة أن باحثون من الجامعة الفيدرالية في غوياس، البرازيل ، قاموا بدراسة لاستكشاف ما إذا كان التدريب عالي الكثافة هو الشكل المفضل للتمرينات عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.

وحلل الفريق البيانات من أكثر من 36 دراسة سابقة، والتي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، وشملت في المجمل 576 رجلا و 522 امرأة.

وكان جميع المشاركين في الدراسة ذوي مستويات مختلفة من اللياقة البدنية ، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 70 عامًا.

ومارسوا جميعهم تمارين رياضية لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع في الدراسات المعنية ، وبعضهم مارس تمرينات عالية الكثافة ذات فترات زمنية قصيرة والبعض الآخر مارس تمرينات أكثر اعتدالا لمدة 30 إلى 45 دقيقة في كل مرة.

من خلال تحليل البيانات ، أشار العلماء إلى أن جميع المشاركين قد فقدوا الوزن من خلال التمارين ، سواء كانوا يقومون بتمرينات قصيرة أو معتدلة.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين قاموا بتمرين HIIT ( تمرين قصير ذو كثافة عالية) كان لديهم زيادة في الوزن بنسبة 28.5 في المائة.

وأدى هذا النوع من التمرينات إلى فقدان الوزن في المتوسط 1.58 كجم ، مقارنة بمتوسط فقدان الوزن البالغ 1.13 كجم الذي حققوه أولئك الذين مارسوا تمرينًا معتدلًا وأقل كثافة.

ومع ذلك ، لاحظ الفريق أن التمرينات القصيرة ذو الكثافة العالية قد لا يكون شكلًا مثاليًا للتمرين للجميع.

وقال العلماء "من المهم أن تكون مدركا للمخاطر المحتملة والمحاذير المرتبطة بالتمرينات عالية الكثافة فعلى سبيل المثال ، قد يزيد من خطر الإصابة ويزيد من الضغط على عضلة القلب".

ووفقا لنتائج الدراسة ، كان التدريب المتواتر عالي الكثافة الشكل الأكثر فاعلية من التمارين لفقدان الوزن.

ولوحظ أنه أكثر فعالية عندما يقترن بتمرين معتدل ومنتظم، وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بأن يقوم البالغون بنوعين مختلفين من التمارين كل أسبوع - أحدهما يعتمد على الأيروبكس ، والقائم على أنواع القوة الأخرى.

للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 ، من المستحسن أن يقوموا بما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة المعتدلة ، مثل ركوب الدراجات أو المشي ، كل أسبوع ، بالإضافة إلى تمارين القوة يومين على الأقل من الأسبوع.

بدلاً من ذلك ، يُقترح أيضًا أن يقوم البالغون بـ 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي ، مثل الجري أو التنس ، كل أسبوع ، مع يومين من التمارين القوية .

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