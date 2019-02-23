مندوبة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة تثير إعجاب حكومة ترامب

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مرشحته لتولي منصب مندوبة واشنطن الجديدة لدى هيئة الأمم المتحدة، والذى لاقى استحسان وزير الخارجية مايك بومبيو سريعًا.

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وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، ستشغل كيلي كرافت المنصب الذي أصبح شاغرًا منذ ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، هذا المنصب في 9 أكتوبر الماضي.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان "السفيرة كرافت كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية (الأميركية) في كندا، وهي مؤهلة جدا لتقوم بالعمل نفسه في الأمم المتحدة".

وكيلي كرافت البالغة 56 عاما هي امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من، جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة فوربس ثروته عام 2012 بنحو 1.4 مليار دولار.

وذكرت منظمة "أوبن سيكريتس" التي تعنى بتحري المال في عالم السياسة أن جو كرافت تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترامب عام 2017، وبمبلغ يصل إلى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس جورج دبليو بوش، حيث مثّلت واشنطن عندما كان رئيسًا في اجتماعات المنظمة الأممية.

وفي عام 2017 عينت كيلي كرافت، التي تعتبر من المتبرعين الرئيسيين للحزب الجمهوري، كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

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