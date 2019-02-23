شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نجاح لتبييض الأسنان وتجميل اللثة مع دكتور شادى على حسين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد التجارب الناجحة للآخرين فى الإجراءات الطبية المتنوعة، ومن بينها علاج الأسنان، دليلاً استرشادياً يعتمد عليه كثيرون لاختيار الطبيب المناسب قبل الإقدام على الذهاب إلى عياة الأسنان من أجل الحصول على العلاج اللازم أو الخضوع للإجراءات الطبية المختلفة لحل مشكلات الأسنان، خاصة فى ظل تخوف البعض من علاج الأسنان.

ومع التطور التكنولوجى الذى حدث فى مجال علاج وتجميل الأسنان أصبح البحث عن طرق للحصول على أسنان بيضاء تمنح ضحكة مشرقة للأشخاص، وكذلك علاج كافة مشاكل الأسنان، أمراً سهلاً تحقيقه فى كثير من العيادات المتخصصة التى تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة فى العلاج، وانطلاقاً من المثال الشهير "اسأل مجرب" يستعرض هذا التقرير قصة نجاح لتبييض الأسنان وتجميل اللثة مع الدكتور شادى على حسين، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان.



تبييض الأسنان فى مركز شاينى وايت



حالة قبل تبييض الأسنان وعلاج اللثة فى مركز شاينى وايت

وتوضح الحالة التى تعرضها الصور، أنها كانت تعانى من مشاكل كبيرة فى الأسنان، حيث تحتاج إلى علاج سريع وفعال للجذور، بالإضافة إلى تجميل اللثة التى كانت تظهر عليها علامات سوداء، وجميعها إجراءات من شأنها تجميل الأسنان ومنحها الشكل الجميل الذى يجعل الابتسامة تظهر بشكل أفضل.



مريض يحصل على ابتسامة جميلة بعد العلاج فى مركز شاينى وايت

ومن جهته، أوضح الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه مع الزيارة الأولى للمريض إلى المركز استمع منه إلى المشاكل التى يعانى منها بشكل دقيق، كما تعرف من خلال الحديث معه على الأهداف التى يسعى إليها خلال رحلة العلاج، ومن ثم تم تحديد خطة العلاج مع المريض، مضيفًا أنه يتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى كافة مراحل العلاج، فضلًا عن استخدام أحدث أساليب التعقيم من أجل الحصول على العلاج اللازم، وتحقيق رغبات المريض، مؤكدًا أن الحالة الموضحة فى الصور استطاعت بعد رحلة العلاج الحصول أسنان بيضاء، وكذلك تجميل اللثة بشكل كامل، وعلاج مشكلة الجذور.



شكل اللثة والأسنان بعد التجميل فى مركز شاينى وايت



ابتسامة بيضاء بعد العلاج فى مركز شاينى وايت



صورة قبل وبعد العلاج فى مركز شاينى وايت

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن التشخيص السليم لمريض الأسنان بداية طريق العلاج الصحيح، لأنه إذا حدث أى خطأ طبى خلال التشخيص فإن المريض لا تنتهى معاناته، لأنه بجانب حصوله على العلاج الخطأ سوف يضطر إلى الذهاب إلى عيادة أسنان جديدة من أجل الحصول على العلاج المناسب.

إنفوجراف الدكتور شادى على حسين يوضح أهمية التشخيص السليم لمريض الأسنان

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أنه أصبح الآن الاعتماد على تقنية "تحليل الوجه والأسنان"، من خلال بروفة لشكل الأسنان، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والكمبيوتر، حيث تساعدنا هذه التقنية الحديثة فى معرفة ما يحتاج إليه المريض بكل دقة، مشيرا إلى ان هذه التقنية الحديثة كان لها مفعول السحر فى الحل الكثير من مشاكل الأسنان الصعبة مثل حشو العصب وغيرها.



إنفوجراف يوضح دور تقنية "تحليل الوجه والأسنان" فى علاج وتجميل الأسنان

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال زراعة وتجميل الأسنان، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":