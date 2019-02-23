شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على حقيقة توقف القلب أثناء العطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك اعتقادات كثيرة أن الإنسان عندما يعطس يمكن أن تتوقف عضلة القلب عن العمل وهو ما يؤدى إلى الموت، ولكن هل سألت نفسك هل حقاً يمكن أن تتوقف عضلة القلب عن العمل أثناء العطس؟، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على حقيقة أن قلبك يمكن أن يتوقف عن العمل أثناء العطس، كما ذكر موقع " womens healthmag".

هل يتوقف قلبك أثناء العطس؟

-توقف القلب أثناء العطس من الأساطير التي ليس لها علاقة بالحقيقة.

-العطس آلية دفاع ذاتية لتطهير الأنف من الأتربة.

-التنفس العميق قبل العطس مباشرة ينشط عصبًا يدعى العصب المبهم

والذى يرسل إشارة إلى قلبك لإبطاء معدل ضرباته عند العطس.

- عند معظم الناس يستمر القلب يعمل بمعدله الطبيعى خلال العطس _ وعند القليل من الناس يحدث إبطاء لمعدل ضربات قلبك.

- لا داعى للقلق عند بطء معدل ضربات القلب:

لأن القلب يدق في المتوسط حوالي 70 إلى 90 مرة في الدقيقة.