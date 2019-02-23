شكرا لقرائتكم خبر عن خدى رأيه وافهميه... 6 نصائح عشان تخلى طفلك واثق فى نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثقة بالنفس من الأمور المهمة فى حياتنا ولكن للأسف اغلب الامهات تتعامل مع اطفالهن بطريقة خاطئة مما تجعلهم يفقدون الثقة فى النفس وفى من حولهم ، ويؤثر ذلك على شخصيتهم فى المستقبل ويعرضهم لاضطرابات نفسية وسلوك عدوانى.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تقوم بها الامهات لتعزيز الثقة بالنفس عند أطفالهن وفقا لما ذكره موقع workingmother وهى:



طفل

1: احبى طفلك، فالحب دائما يبدأ من حنان الامهات وعطفهن على أطفالهن، لذلك لا بد أن تتعاملى معه بحب وعطف ويجب ان يشعر طفلك بأنه مقبول ومحبوب منك ومن العائلة والأصدقاء والزملاء فى المدرسة، وإذا تعاملتى مع طفلك بشكل مهين سواء بالصراخ والصوت العالى فيجب عليكى فورا أن تعتذرى له وتعانقيه.

2: اعطاء طفلك الثناء حيث يستحق ذلك، فيشعرهم ذلك بالسعادة والثقة بالنفس وفى الأخرين ايضا ويتأكد ان ما قام به شئ جيدا وسيفعله فى كل مرة ليحصل على المدح والحب، ولكن كن واقعيا فى مدح طفلك فذلك يشعرهم بالسعادة والثقة بالنفس.



ثقة الاطفال

3: ساعد طفلك على وضع اهداف واقعية، فعلى سبيل المثال إذا كان الطفل يمارس رياضة كرة القدم فعليك تشجيعه ومدحه ومساعدته على المشاركة فى الأولمبيات.

4: مساعدة الطفل على المشاركة فى الانشطة المدرسية والتعامل مع زملائه ومدرسيه حتى يشعر بقيمة ما يصنعه.



الثقة بالنفس

5:اسمحى لطفلك ان يعبر عن نفسه ويتكلم عن كل ما يضايقه.

6:يجب ان يكون لطفلك دور ورأى ، فاستشيريه فى كل اموره ومنها "الطعام المفضل له ، الملابس ، الألون الذى يحبها "،حتى يشعر بان رأيه مسموع.

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